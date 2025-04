Un rosarino quedó 14 horas varado en un tren: "Fueron horas muy largas"

Un apagón masivo afectó a España y dejó a miles de personas sin electricidad. La interrupción del servicio eléctrico tuvo repercusiones en diversas regiones del país, incluyendo Madrid y Valencia, donde se reportaron situaciones críticas.

El apagón afectó también a los trenes, dejando a 30,000 personas varadas. Tomás, un rosarino que estuvo atrapado en un tren rápido durante 14 horas, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y relató que "no había protocolos para que esto pasara".

"Era un tren rápido de Madrid hacia Barcelona, que supuestamente tendría que haber llegado a la una y media de la tarde y llegamos a las cuatro de la mañana. Es un país que como todo funciona tanto, no había protocolos para que esto pasara, entonces no se sabía qué hacer y todo fue muy sobre la marcha", indicó.

Y sostuvo: "La verdad que la comunidad española, para actuar en estos casos, impresionante el nivel de educación para quedarse y acatar las órdenes de los que saben, de los acompañantes a bordo y demás. Y bueno, en principio no quería que baje nadie para que no se esparza la gente por las vías, porque son vías peligrosas, porque no se sabía qué podía pasar. Y bueno, después en un momento ya no había más oxígeno adentro de los vagones, hacía más de 40 grados adentro y nos tuvieron que abrir".

"Además de que no había baño, agua, comida ni nada y personas grandes, bebés, hasta lo que te imagines. Se abrieron las puertas en una situación de emergencia, se desplegaron unas escaleras que se cuelgan desde las barandas para bajar hasta la vía, porque estábamos a más de un metro de altura en un lugar sin señal y bueno, se estrenaron esas escaleras de emergencia porque nunca se habían usado en los 10 años que tenía el tren de vida. Y estuvimos aproximadamente 3 horas encerrados, que fueron 3 horas muy muy largas", cerró.

Entrevista de Alberto Lotuf.