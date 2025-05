Javier Soteras: "No todos los cardenales elegidos tienen la mirada de Francisco"

El cónclave papal comenzó este miércoles con una misa presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Durante la ceremonia, se invitó a toda la iglesia a unirse en oración, destacando que esta elección no es solo una sucesión, sino una renovación de la misión de Pedro.

Por estas horas, hay una gran cantidad de periodistas presentes en el Vaticano y que los cardenales empezaron a trasladarse a Santa Marta para almorzar. La primera fumata se espera a las 11:30 de Argentina (16:30 en Roma). Históricamente, no hubo fumata blanca en el primer escrutinio.

El padre Javier Soteras, director de Radio María y párroco de la Catedral de Córdoba, compartió con Cadena 3 su perspectiva desde Roma. Soteras mencionó que la cantidad de periodistas es impresionante y que las señales de comunicación están bloqueadas, complicando la cobertura del evento.

En relación a las expectativas sobre el nuevo Papa, Soteras comentó que no hay un consenso claro sobre la dirección que tomará la elección. "Lo que va a ocurrir es que en las primeras votaciones se va a ir definiendo por un lado o por otro lado", expresó, sugiriendo que podría haber continuidad con el papado de Francisco o un cambio en la apertura de la Iglesia.

Sobre la influencia de Francisco en la elección, Soteras aclaró que, aunque muchos cardenales elegidos por él son "pro Francisco", no todos responden a su mirada. "Me parece que en algunos casos no", afirmó, señalando que la situación es más compleja de lo que se percibe.

Finalmente, Soteras destacó la figura del cardenal cordobés Ángel Rossi, quien causó un impacto entre los cardenales debido a su reciente designación. "Él mismo estaba impactado, lo que había generado su posición", concluyó Soteras, sugiriendo que Rossi podría ser un nombre a seguir en el futuro.

Informe de Marcos Calligaris, enviado especial de Cadena 3 al Vaticano.