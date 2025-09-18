Las empresas podrán rechazar a empleados que sean hinchas de equipos rivales

En el Reino Unido, las empresas podrían tener la posibilidad de rechazar a un candidato para un puesto de trabajo si este es aficionado a un equipo rival al del resto de los empleados.

Esta sugerencia provino de un juez laboral en Londres durante un juicio que tuvo lugar en Croydon. El juez Daniel Wright afirmó que una compañía puede optar por no contratar a un trabajador si considera que no encajará en la cultura del lugar, incluso por razones relacionadas con el fútbol.

Wright utilizó como ejemplo una oficina compuesta mayoritariamente por seguidores del Arsenal, quienes podrían legalmente preferir a un candidato que sea aficionado del mismo club en lugar de uno que apoye al Tottenham Hotspur, aunque ambos posean habilidades similares.

Esta observación surge en el contexto de un caso que no está directamente relacionado con el fútbol, sino con la denuncia de una mujer que no fue contratada porque no le gustaba salir al pub con sus compañeros de trabajo.

La empresa decidió optar por otro candidato al considerar que este último se integraría mejor al equipo. El juez Wright comentó: "Tenemos dos candidatos con fortalezas particulares. No veo nada malo en elegir a quien vaya a encajar mejor, siempre que se investigue lo suficiente". Esta declaración generó debate sobre la influencia de la cultura empresarial y las preferencias personales en los procesos de selección laboral.

La situación dejó interrogantes sobre hasta qué punto las empresas pueden considerar factores ajenos a las habilidades profesionales al momento de elegir a sus empleados.

La decisión del juez podría sentar un precedente en el ámbito laboral, donde la afinidad personal y los intereses compartidos podrían jugar un papel más importante del esperado en la integración laboral.