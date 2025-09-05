La solidaridad en Argentina: ¿un acto de generosidad o una obligación moral?

Por Federico Albarenque

Hoy se conmemora el Día de la Beneficencia, un momento propicio para reflexionar sobre la solidaridad en Argentina. Este día se recuerda el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien recibió el Nobel de la Paz en 1979.

En ese marco, un estudio revela que 3 de cada 10 argentinos donaron dinero a alguna organización en el último año, y el 55% colaboró económicamente con familiares.

Es interesante observar que buena parte de esta ayuda se destina a jubilados o de padres a hijos. La encuesta también indica que 2 de cada 10 argentinos realizaron algún tipo de donación, aunque no de manera reciente. Además, el 56% de quienes donaron lo hicieron de forma regular o mensual.

En cuanto a las formas de colaboración, 5 de cada 10 ayudaron a familiares o conocidos, mientras que 3 de cada 10 colaboraron con personas que no conocían directamente. También se destaca que 2 de cada 10 realizaron tareas de voluntariado, con una notable participación de jóvenes.

La modalidad de colaboración más común resulta ser la compra de rifas, con un 46% de los encuestados que afirman haberlo hecho. Esta práctica, aunque nostálgica, refleja la solidaridad en la comunidad, donde muchos participan para ayudar a amigos o familiares.

Un dato relevante es que la propensión a donar es mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sectores de nivel socioeconómico alto y en adultos mayores de 50 años. Esto desafía la idea de que aquellos con menos recursos son más solidarios, lo que genera un debate interesante sobre la naturaleza de la solidaridad.

Es fundamental distinguir entre solidaridad y caridad. La solidaridad implica un acto voluntario y muchas veces anónimo, mientras que la caridad puede percibirse como un acto de dar lo que no se necesita. Esta diferenciación es clave para entender el comportamiento solidario de los argentinos.

En conclusión, la pregunta de si somos solidarios o no tiene matices. En general, creo que sí lo somos, aunque muchas veces se confunda con la generosidad hacia nuestros seres queridos. La solidaridad puede manifestarse de diversas formas, no solo a través de donaciones materiales, sino también mediante el tiempo y el esfuerzo que estamos dispuestos a ofrecer a los demás.

