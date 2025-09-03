El 81% de los argentinos opina que los políticos hablan poco de educación

FOTO: El 81% de los argentinos cree que los políticos hablan poco de educación.

Por Federico Albarenque

Un estudio realizado por la Fundación Cimientos e Isonomía reveló que el 81% de los argentinos considera que los políticos hablan poco sobre educación.

Este dato evidencia una amplia brecha entre el interés ciudadano por las cuestiones educativas y la presencia que tienen en el discurso político.

A medida que se acercan las elecciones en la provincia de Buenos Aires, fue muy clara la falta de propuestas educativas. No se habló prácticamente de nada porque se nacionalizó y los candidatos se enfocan más en temas macroeconómicos y de seguridad que en la educación.

Además, el estudio indicó que el 76% de los encuestados afirma que las propuestas educativas influirían en su voto. A pesar de ello, los políticos no abordaron este tema que podría determinar el resultado electoral.

Sobre la importancia que tendrán las propuestas educativas, el 70% de los encuestados considera que son "muy importantes" o "bastante importantes", mientras que el 18% les da "poca" o "ninguna relevancia". El 6% no supo o no contestó.