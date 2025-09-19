En vivo

Dos de cada 3 cordobeses eligieron a la primavera como la mejor estación del año

   

19/09/2025 | 11:42Redacción Cadena 3

FOTO: El 64% de los cordobeses eligió a la primavera como la mejor estación del año.

Federico Albarenque

Una encuesta realizada por la consultora Delfos reveló que la primavera es, por amplio margen, la estación preferida de los cordobeses, con un contundente 64% de los votos, lo que equivale a dos de cada tres personas. 

En un distante segundo lugar, el verano se lleva el 25% de las preferencias, mostrando que los cordobeses tienden a inclinarse por el calorcito, las salidas al aire libre y la vibra "fiestera" que traen estas estaciones. 

En cambio, el invierno, con apenas un 8%, y el otoño, con un modesto 3%, quedan relegados en el corazón de los cordobeses.

La primavera parece tenerlo todo: días más largos, temperaturas agradables y ese característico olor a flores que ya se empieza a sentir en el aire. Además, esta estación está asociada con festivales, salidas y momentos para disfrutar al aire libre, lo que la hace imbatible para la mayoría.

Al verano, por su parte, un cuarto de los cordobeses lo prefieren por su energía y oportunidades para socializar. Sin embargo, el invierno y el otoño no logran conquistar a las masas, según la encuesta.

A pesar de su belleza, el otoño parece estar sobrevaluado para muchos, y su asociación con el inicio de clases no ayuda a sumar adeptos.

Con la primavera a punto de comenzar, la encuesta de Delfos reveló que los cordobeses están listos para recibirla con los brazos abiertos. Mientras el verano mantiene un sólido segundo puesto, el invierno y el otoño quedan como opciones minoritarias, defendidas por quienes disfrutan de las tardes frescas o el abrigo del frío.

