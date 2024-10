Crece la cantidad de jubilados que hace changas por necesidad

Federico Albarenque

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela un dato alarmante: un tercio de los jubilados mayores de 60 años en Argentina realiza trabajos informales por necesidad. Este fenómeno se enmarca dentro del análisis de la deuda social y refleja la precariedad económica que enfrentan muchos adultos mayores.

En muchas partes del mundo, es común que los jubilados sigan activos por elección, ya sea para mantenerse ocupados o por el placer de realizar alguna actividad. Sin embargo, en Argentina, el panorama es diferente. La mayoría de estos adultos mayores no elige esta opción por gusto, sino que lo hace por necesidad. El estudio revela que el 41% de los hogares con mayores de 60 años enfrenta insuficiencia de ingresos, lo que evidencia una crisis económica que afecta directamente a este grupo poblacional.

Los datos son contundentes. Los ítems más destacados del estudio incluyen el empleo inestable, la inseguridad alimentaria, y un notable malestar psicológico, especialmente en los estratos socioeconómicos más bajos. Es importante señalar que muchos jubilados que no realizan changas dependen de la ayuda de familiares, pero hay quienes no tienen esa opción. La realidad es que muchos se ven obligados a reinventarse, realizando tareas como cuidar a nietos o preparar viandas para colegios, actividades que no solo les permiten mantenerse activos, sino que también les ayudan a complementar sus ingresos.

El informe destaca que los mayores de 65 años representan el 4,5% de la población ocupada en Argentina, es decir, unas 600.000 personas. Sin embargo, la precariedad de estos trabajos es alarmante, con un 33% de los empleos en este grupo siendo informales. La situación es más crítica para las mujeres mayores de 65 años, donde uno de cada cuatro se encuentra en esta situación de subempleo.

La inseguridad alimentaria ha crecido notablemente en los últimos años, afectando a uno de cada seis adultos mayores de 60 años en el país.

La situación es insostenible y plantea un debate urgente sobre las políticas sociales y económicas que deberían garantizar un mínimo de bienestar para nuestros jubilados. Estos son individuos que, tras una vida de trabajo, deberían disfrutar de su tiempo, de sus familias y de un merecido descanso. En cambio, se ven obligados a salir a la calle a vender empanadas o a realizar trabajos informales para poder subsistir.

Es fundamental que esta problemática no se convierta en un mero número en una estadística. Detrás de cada cifra hay una historia, una vida que se esfuerza por sobrevivir en un contexto cada vez más complicado.