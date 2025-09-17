¿Bienes o experiencias? Qué prefiere hacer la gente con su dinero

Por Federico Albarenque

Una encuesta realizada por la consultora Delfos indagó sobre una pregunta clave: ¿en qué prefiere gastar la gente su dinero? Más allá de las obligaciones diarias, cuando queda un "restito" —ese pequeño sobrante que se logra ahorrar con esfuerzo—, las personas deben decidir si priorizan adquirir bienes tangibles o vivir experiencias.

La encuesta plantea una disyuntiva interesante: ¿es mejor invertir en algo material, como un auto, una casa, un televisor más grande, una bicicleta o incluso pequeños detalles como una lámpara o una planta para el hogar? ¿O es preferible destinar ese dinero a experiencias, como un viaje, un recital, un fin de semana en un spa o una cena en un restaurante de alta gama?

Los resultados de la encuesta de Delfos muestran una clara inclinación: el 52% de los encuestados prefiere comprar bienes tangibles, mientras que el 26% opta por experiencias. El 22% restante no se decidió o no contestó. Esto indica que, para la mayoría, la prioridad está en adquirir algo concreto, algo que "se pueda tocar", como una forma de materializar el esfuerzo del ahorro.

La elección entre bienes y experiencias depende mucho de la realidad económica y las aspiraciones de cada persona. Por ejemplo, quien ya tiene una casa propia puede optar por pequeños bienes que la embellezcan, como una vela, un adorno o una planta.

Otros, en cambio, sueñan con experiencias que, aunque requieren sacrificio, ofrecen momentos memorables, como un viaje para asistir al recital de una banda favorita o una escapada de fin de semana.

La encuesta también abrió la puerta a reflexiones sobre el sacrificio que implica ahorrar. Muchas veces, para viajar o adquirir un bien, las personas deben privarse de otros gastos. Como se mencionó en el programa, "no es que a la gente le sobre plata por la vida".

Desde pequeños logros, como comprar un barral para el baño en cuotas, hasta metas más grandes, como una cortina o una experiencia religiosa escuchando un disco de Enrique Iglesias, cada decisión refleja un balance entre deseos y posibilidades.

En definitiva, la encuesta de Delfos revela una tendencia clara hacia los bienes tangibles, pero también pone en evidencia que la elección entre bienes y experiencias es profundamente personal.