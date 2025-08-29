Alergias en primavera: más que un problema estacional

Por Federico Albarenque

Con la llegada de la primavera, muchos asocian el 21 de septiembre con el inicio de las alergias. Sin embargo, los síntomas comienzan antes, y no todos están relacionados con el polen.

Para entender mejor este fenómeno, el doctor Sebastián Croce, especialista en alergias e inmunología (matrícula profesional 22.921), explicó las causas detrás de esta "temporada de alergias" y desmitificó algunas creencias populares.

"Es cierto que en esta época suelen manifestarse síntomas en pacientes con alergias respiratorias debido a la exposición a ciertos pólenes, que se intensifica en estos meses y los siguientes", afirmó Croce. Sin embargo, aclaró que no todos los alérgicos reaccionan a los mismos alérgenos, y no todos los síntomas nasales o respiratorios son necesariamente alergias. "Hay pacientes que creen ser alérgicos y no lo son, otros que lo son y no lo saben, y muchos que son alérgicos a otras sustancias", explicó.

El especialista destacó que la primavera no solo trae polen, sino también condiciones como la sequedad ambiental, que genera polvo y partículas irritantes. Estas afectan especialmente a las vías respiratorias de las personas alérgicas, cuya respuesta es más exagerada. Además, la gran amplitud térmica típica de esta época, con cambios bruscos de calor a frío, puede desencadenar una condición conocida como rinitis vasomotora, relacionada con la hiperreactividad nasal. Este tipo de rinitis, menos conocido que la hiperreactividad bronquial, puede confundirse con alergias, pero no siempre está vinculada a alérgenos como el polen.

Otro dato alarmante es el aumento de las alergias en las últimas décadas. Según estudios, la prevalencia de alergias respiratorias creció un 40% en los últimos 15 años, pasando del 14% al 20% de la población. Se estima que para 2050, entre 2.000 y 4.000 millones de personas en el mundo podrían padecer algún tipo de alergia.

El doctor Croce subrayó la importancia de un diagnóstico preciso: "No todo lo que parece alergia lo es, y no todos los alérgicos reaccionan solo en primavera o al polen". Por eso, ante síntomas como estornudos, picazón o congestión nasal, recomendó consultar a un especialista para identificar el desencadenante y recibir el tratamiento adecuado.

Aunque la primavera es una época problemática para muchos alérgicos, las causas de los síntomas son variadas y no siempre están ligadas al polen o a la estación. Con un diagnóstico correcto y medidas preventivas, es posible aliviar las molestias y disfrutar de esta temporada sin tanto estornudo.

