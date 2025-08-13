Revisa las efemérides más relevantes del 13 de agosto a lo largo de la historia

Cada fecha del calendario tiene acontecimientos relevantes que han dejado una marca en la historia. Por esa razón, resulta fundamental repasar las efemérides que tuvieron lugar un 13 de agosto, tanto en nuestro país como en el resto del mundo.

Efemérides del 13 de agosto

1926: En la localidad cubana de Birán, nació Fidel Castro Ruz, un prominente militar y político cubano. Su vida estuvo marcada por la guerra revolucionaria que comenzó en 1955 tras su exilio a México. Castro, junto a un grupo de 80 hombres, desembarcó en Cuba en diciembre de 1956, estableciéndose en la Sierra Maestra. En 1958, lideró con éxito la ocupación de Santiago de Cuba y, en 1959, llevó a cabo la ofensiva que resultó en su entrada triunfal en La Habana. Ocupó el cargo de primer ministro hasta 1976 y luego fue presidente hasta 2008. (Hace 99 años)

1899: En Londres, Reino Unido, nació Alfred Hitchcock. Considerado "el mago del suspense", Hitchcock se convirtió en un ícono del cine gracias a su metodología de dirección. Sus películas más conocidas incluyen "La ventana indiscreta" (1954), "Con la muerte en los talones" (1959) y "Los pájaros" (1963). (Hace 126 años)

1814: En Lodgo, Suecia, nació Anders Jonas Ångström, un destacado físico y astrónomo, reconocido como uno de los fundadores de la espectroscopia. En su homenaje, se nombró la unidad de longitud "ångström", equivalente a 10^-10 metros. (Hace 211 años)

1311: En Salamanca, España, nació Alfonso XI, conocido como "el Justiciero", quien ascendió al trono tras la muerte de su padre a un año de edad. Durante su reinado, hasta su muerte en 1350, fortaleció la autoridad real. (Hace 714 años)

1996: Falleció en Lisboa, Portugal, António de Spínola, un militar y político que fue el primer presidente de Portugal tras la revolución de 1974. Murió a causa de una afección respiratoria. (Hace 29 años)

1946: En Londres, Inglaterra, falleció Herbert George Wells, conocido como H.G. Wells. Este escritor británico es famoso por sus contribuciones a la ciencia ficción, como "La máquina del tiempo" (1895) y "La guerra de los mundos". (Hace 79 años)

1910: En Londres, Reino Unido, falleció Florence Nightingale, una pionera en la práctica de la enfermería, cuya labor salvó innumerables vidas. (Hace 115 años)

1863: En París, Francia, falleció Eugène Delacroix, un destacado pintor romántico, famoso por su obra "La libertad guiando al pueblo". (Hace 162 años)

El evento más destacado

Entre todas las efemérides, el acontecimiento más destacado es el nacimiento de Fidel Castro en 1926. Su liderazgo cambió radicalmente el rumbo de Cuba y tuvo profundas repercusiones en la política de América Latina durante el siglo XX. Su resistencia contra la dictadura de Batista, así como la instauración de un régimen comunista, marcaron un hito en la historia de la Guerra Fría y las relaciones internacionales.

