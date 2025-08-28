Recorrido por efemérides destacadas que dejaron huella el 28 de agosto

FOTO: Efemérides: los hechos históricos e insólitos que ocurrieron un 28 de agosto

Cada jornada del calendario es recordada por acontecimientos históricos que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Por ello, resulta esencial rememorar las efemérides que tuvieron lugar un 28 de agosto.

Efemérides del 28 de agosto

1916: En la ciudad estadounidense de San Francisco, nació Jack Vance, reconocido autor de ciencia ficción, cuyas obras exploran el futuro evolutivo de la humanidad. Sus títulos más destacados incluyen "La tierra moribunda" y la tetralogía "Ciclo de Tschai". (Hace 109 años)

1749: En Frankfurt del Main, Alemania, nació Johann Wolfgang von Goethe, considerado el poeta alemán más importante de todos los tiempos. Su célebre obra "Fausto" lo consagró como un autor fundamental en la literatura. (Hace 276 años)

1839: En Northampton, Reino Unido, falleció William Smith, geólogo y cartógrafo conocido por ser el pionero en establecer que cada periodo en la historia de la Tierra posee un registro fósil característico. (Hace 186 años)

1784: En Estados Unidos, murió Fray Junípero Serra, misionero español, en la Misión de San Carlos Borromeo, ubicada cerca de Monterrey, California. (Hace 241 años)

683: En la zona arqueológica de Palenque, México, falleció Pacal II, también conocido como Pacal el Grande, gobernante del estado maya de B'aakal, quien alcanzó notoriedad por los altos niveles de esplendor y sofisticación que logró durante su gobierno. Su tumba es uno de los hallazgos más relevantes de Mesoamérica. (Hace 1342 años)

430: En Hipona, actual Argelia, falleció San Agustín, un destacado pensador cristiano y autor de obras influyentes como "Las Confesiones" y "La Ciudad de Dios". Fue obispo de Hipona desde 396 hasta su muerte y es considerado uno de los grandes doctores de la Iglesia. (Hace 1595 años)

La efeméride más destacada del día

Entre los acontecimientos, el nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe en 1749 resalta como el más significativo. Su obra "Fausto" ha dejado una marca perdurable en la literatura y la cultura, consolidándolo como uno de los pilares de la tradición literaria alemana.

Para concluir, se invita a los lectores a explorar las efemérides de cada día y descubrir los eventos más relevantes que han forjado la historia.