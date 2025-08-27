Efemérides del 27 de agosto: acontecimientos que definieron la historia mundial

FOTO: Efemérides del 27 de agosto: estos son los hechos que marcaron la historia

Efeméride de 1908

En Gillespie County, Texas, nace Lyndon B. Johnson, quien se convertiría en el trigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos tras el asesinato de Kennedy en 1963. Johnson fue reelegido en 1964 y ocupó el cargo hasta 1969. (Hace 117 años)

Efeméride de 1770

Nace en Stuttgart, Alemania, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un reconocido filósofo alemán que alcanzaría la cima del idealismo filosófico en el siglo XIX, influyendo notoriamente en el materialismo histórico de Karl Marx, entre otros. (Hace 255 años)

Efeméride de 1975

Fallece en Addis Abeba, Etiopía, Haile Selassie, el último emperador de Etiopía desde 1930 hasta 1974, quien es considerado por muchos Rastas como el Mesías. Selassie modernizó el país y fue figura clave en la política africana. (Hace 50 años)

Efeméride de 1664

Muere en Madrid, Francisco de Zurbarán, un destacado pintor español del barroco, reconocido por su genialidad artística. (Hace 361 años)

Efeméride de 1635

En Madrid, fallece Félix Lope de Vega y Carpio, un influyente escritor español del Siglo de Oro. Su vasta obra abarcó diversos géneros, destacando en el teatro con obras como "Fuente Ovejuna". Es conocido como el "Fénix de los ingenios". (Hace 390 años)

Efeméride de 1576

Muere en Venecia, Italia, el pintor Tiziano a los 90 años. Su obra integró elementos del Renacimiento y del Barroco, retratando a la clase dirigente, paisajes y escenas religiosas. (Hace 449 años)

