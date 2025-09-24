Efemérides del 24 de septiembre: los hechos que dejaron huella en la historia

FOTO: Efemérides del 24 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

Cada día del calendario se encuentra marcado por acontecimientos significativos que han dejado una huella en la historia. Por esa razón, es esencial conocer las efemérides que tuvieron lugar un 24 de septiembre en nuestro país y en el mundo.

Efemérides del 24 de septiembre

1911: Nace en Bolshaya Tes (Rusia) Konstantin Ustínovitch Chernenko, político soviético que, tras la muerte de Yuri Andrópov, fue breve presidente de la URSS desde febrero de 1984 hasta su fallecimiento en marzo de 1985. (Hace 114 años)

1717: En Londres, Reino Unido, nace Horace Walpole, hijo del Primer Ministro Robert Walpole. Se convirtió en un destacado historiador del arte, arquitecto, escritor y también político. Su novela "El castillo de Otranto" es considerada una de las primeras del género terror gótico. Dejó una vasta correspondencia que proporciona una clara imagen de la aristocracia de su tiempo desde un enfoque intelectual. (Hace 308 años)

1501: Nace en Pavía (Italia) el célebre filósofo, médico, astrólogo y matemático del Renacimiento italiano, Jerónimo Cardano. Es conocido por divulgar el método para resolver algebraicamente las ecuaciones de tercer grado. (Hace 524 años)

1834: Muere en Lisboa (Portugal) Pedro I, emperador de Brasil, quien proclamó la independencia de este país respecto a Portugal. Fue el primer emperador de Brasil desde octubre de 1824 hasta abril de 1831, cuando abdicó en favor de su hijo, Pedro II. (Hace 191 años)

1541: En Salzburgo (actual Austria) fallece Paracelso, un médico, astrónomo y alquimista suizo cuyo verdadero nombre era Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim. Luchó por dignificar la cirugía, contrarrestando la costumbre de relegarla a los barberos, que típicamente no debían ejercerla los médicos. (Hace 484 años)

768: En Saint-Denis, Francia, fallece el rey de los Francos, Pipino III "el Breve", conocido por su baja estatura y por ser el padre del emperador Carlomagno. Durante su reinado, restableció el orden en su reino y obtuvo el respaldo de los nobles y eclesiásticos. (Hace 1257 años)

La efeméride más destacada

El evento más significativo de este día es el nacimiento de Konstantin Ustínovitch Chernenko en 1911. Su papel fue crucial tras convertirse en presidente de la URSS después de la muerte de Yuri Andrópov, desempeñando una función clave en la política soviética durante un periodo crítico de la Guerra Fría.

Para concluir, se invita a los lectores a explorar las efemérides de cada jornada y descubrir los eventos históricos que han moldeado nuestra historia.