Descubre los acontecimientos históricos más relevantes del 18 de septiembre

FOTO: Efemérides: estos son los acontecimientos que ocurrieron un 18 de septiembre

Acontecimientos destacados del 18 de septiembre

Recordar los momentos significativos de la historia permite conservar su relevancia a lo largo de los años. Por ello, es esencial conocer los sucesos que han ocurrido el 18 de septiembre. A continuación, se presentan las efemérides más destacadas de esta fecha.

1819: Nacimiento de León Foucault

En París, Francia, nació León Foucault, físico francés que en 1851 demostró la rotación terrestre utilizando un gran péndulo, un peso de 28 kilos y un hilo de acero de 67 metros de longitud colgado del Panteón de París. Un año después, inventó el giróscopo y determinó con precisión la velocidad de la luz, además de realizar las primeras fotografías del Sol.

1786: Nacimiento de Cristián VIII

En Copenhague, Dinamarca, nació Cristián VIII, quien en 1814 fue proclamado rey constitucional de Noruega bajo el nombre de Cristián Federico. Después de la muerte de su primo Federico VI en 1839, asumió el trono de Dinamarca hasta su fallecimiento en 1848.

1750: Nacimiento de Tomás de Iriarte

El poeta español de la Ilustración y el Neoclasicismo, Tomás de Iriarte y Nieves Ravelo, nacido en Tenerife, España, es conocido por sus "Fábulas literarias" y su contribución a la literatura en el siglo XVIII.

53: Nacimiento del emperador Trajano

En Itálica, actual Santiponce, nació Trajano, el primer emperador romano de origen hispano, famoso por su conquista de Dacia y Mesopotamia. Trajano impulsó un plan de regeneración moral y política que tuvo un impacto considerable en la administración, justicia y economía de Roma.

1970: Fallecimiento de Jimi Hendrix

En Londres, Reino Unido, falleció el icónico músico y cantautor estadounidense Jimi Hendrix, reconocido como uno de los más grandes e influyentes guitarristas eléctricos en la historia de la música popular, dejando un legado perdurable en el siglo XX.

1961: Fallecimiento de Dag Hammarskjöld

El secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, murió en un accidente aéreo en Rhodesia del Norte, actual Zambia. Su compromiso con la paz mundial le valió, a título póstumo, el Premio Nobel de la Paz en ese mismo año.

1783: Fallecimiento de Leonhard Euler

En San Petersburgo, Rusia, falleció el matemático suizo Leonhard Euler, quien facilitó avances significativos en el cálculo infinitesimal con su obra de cálculo diferencial.

1180: Fallecimiento de Luis VII de Francia

El rey de Francia, Luis VII, falleció en el municipio francés de Melun. Bajo su reinado, el país experimentó un notable enriquecimiento.

96: Asesinato del emperador Domiciano

En Roma, el emperador Domiciano fue asesinado en una conspiración de oficiales de su ejército y su esposa. Se lo recuerda por su política represiva, que incluyó la expulsión de filósofos y matemáticos considerados subversivos, así como la persecución de cristianos.

Conclusión

El evento más destacado de este día es el nacimiento de León Foucault en 1819, cuyas aportaciones a la física, incluyendo la demostración de la rotación terrestre y la invención del giróscopo, cambiaron la forma en que se comprendía la Tierra y su movimiento, sentando las bases para futuros desarrollos en la ciencia.