Conocé los eventos históricos más significativos ocurridos el 18 de agosto

Efemérides del 18 de agosto: estos son los hechos que marcaron la historia

Los hitos que conforman la historia cobran vida en cada efeméride, recordándonos su importancia a pesar del tiempo. Las efemérides del 18 de agosto abarcan acontecimientos relevantes a nivel mundial.

Efemérides del 18 de agosto

1932: En Chabris, Francia, nació Luc Montagnier, quien se destacó como virólogo y fue fundamental en el descubrimiento del virus del SIDA. Su contribución al campo de la medicina le valió el Premio Nobel en 2008. (Hace 93 años)

1830: Nació en Viena, Austria, Francisco José I, hijo del archiduque Francisco Carlos. Fue coronado Emperador de Austria y gobernó hasta su fallecimiento en 1916, convirtiéndose en uno de los monarcas con el reinado más largo de la historia europea. (Hace 195 años)

1750: En Legnano, Italia, nació Antonio Salieri, conocido por su papel como compositor de óperas y maestro de célebres figuras como Beethoven, Liszt y Schubert. (Hace 275 años)

Conflictos y tragedias

1936: En Fuente Vaqueros, Granada, España, durante los inicios de la Guerra Civil, fue fusilado el poeta Federico García Lorca. Su muerte fue producto de tensiones políticas y venganzas personales en un contexto de violencia extrema. (Hace 89 años)

1850: En París, Francia, falleció Honoré de Balzac, un notable novelista que representó la novela realista junto con Flaubert, siendo "Papá Goriot" una de sus obras más destacadas. (Hace 175 años)

1825: En Burgos, España, Juan Martín Díaz, conocido como "el Empecinado", falleció tras una dramática confrontación con sus guardianes luego de escapar de sus cadenas. Su ejecución reflejó el temor del régimen absolutista. (Hace 200 años)

Legado de conquistas

1227: Falleció Gengis Kan, el célebre conquistador mongol, cuyo imperio se extendía de China a Rusia. Su muerte resultó en la fragmentación del vasto territorio que había unificado. (Hace 798 años)

La efeméride más destacada de este día es el nacimiento de Luc Montagnier en 1932, cuyo trabajo científico fue esencial para la medicina moderna y el tratamiento del SIDA.

Descubre más efemérides diarias para apreciar los eventos decisivos que configuraron nuestro presente.