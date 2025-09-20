En vivo

Efemérides

Conmemoraciones históricas del 20 de septiembre

Cada 20 de septiembre se recuerdan eventos clave como el nacimiento del político hondureño Manuel Zelaya en 1952 y fallecimientos de figuras como Jean Sibelius y Nicolás Salmerón.

20/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3

FOTO: Efemérides: ¿Qué se conmemora este 20 de septiembre?

Efemérides del 20 de septiembre

Recordar los momentos destacados de la historia permite mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Conocer los acontecimientos que marcaron un 20 de septiembre ayuda a conservar la memoria histórica, tanto en nuestro país como en el contexto global. A continuación, se presentan las efemérides más significativas de esta fecha.

1952: Nace Manuel Zelaya

En Juticalpa, Honduras, nació el político José Manuel Mel Zelaya Rosales, quien alcanzaría la presidencia de su país en 2005 como candidato del Partido Liberal. Sin embargo, el 28 de junio de 2009, su gobierno terminó abruptamente tras un golpe de estado que lo expulsó del país. Este acontecimiento relevante en la historia hondureña marcó una etapa de inestabilidad política difícil.

1878: Nace Upton Sinclair

Nació en Baltimore, Estados Unidos, el famoso novelista Upton Sinclair. En 1906, publicó "The Jungle", una obra que expuso las lamentables condiciones laborales en los mataderos de Chicago. Este libro generó una enorme indignación pública por la falta de regulación en la industria cárnica, lo que llevó a que el presidente Theodore Roosevelt actuara para investigar y reformar las condiciones en esa área.

1957: Fallece Jean Sibelius

El 20 de septiembre de 1957, el compositor finlandés Jean Sibelius falleció en Jarvenpaa, Finlandia. Su legado musical sigue siendo muy relevante, con obras que han marcado la tradición sinfónica del siglo XX.

1908: Muere Nicolás Salmerón

Nicolás Salmerón Alonso, político y filósofo español, falleció en Pau, Francia, mientras estaba de vacaciones. Fue un notable presidente de la Primera República Española durante un corto periodo en 1873, renunciando a su cargo debido a su negativa a firmar una pena de muerte, lo que refleja sus profundas convicciones éticas.

1840: Muere José Gaspar de Francia

En Asunción, Paraguay, el 20 de septiembre de 1840, murió el dictador José Gaspar de Francia y Velasco, también conocido como "doctor Francia". Su gobierno, que se extendió desde 1813, estuvo marcado por un régimen de terror que influyó en la política paraguaya durante muchas décadas.

1761: Ejecución de Gabriel Malagrida

El jesuita portugués Gabriel Malagrida fue quemado vivo en Lisboa como castigo por su participación en la conspiración de los Távora, un atentado contra el rey José I que tuvo lugar en 1758. Este evento refleja la tensión de la época respecto a la influencia y el poder de la Iglesia y el Estado.

Importancia de estas efemérides

La efeméride más significativa del 20 de septiembre es sin duda el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009. Este acontecimiento representó un punto crítico en la política de Honduras, evidenciando la inestabilidad y los conflictos de poder en la nación, así como las repercusiones de los golpes de estado en la democracia.

Por último, se invita a los lectores a explorar más sobre las efemérides de cada día para recordar los eventos históricos que han impactado nuestro presente.

