Recordar los momentos destacados de la historia permite mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para evitar que los acontecimientos importantes queden en el olvido, se presentan las efemérides del 11 de septiembre.

Efemérides del 11 de septiembre

2001: Estados Unidos conmemora este jueves el 24º aniversario de los atentados, con ceremonias en Nueva York, en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania, donde familiares de las casi 3.000 víctimas y autoridades recordarán a quienes murieron en los ataques realizados por miembros de la organización terrorista Al Qaeda.

1917: En Sarrat, Filipinas, nació Ferdinand Marcos, quien se convertiría en dictador de su país. Fue elegido presidente en 1965, modificó la constitución y asumió poderes dictatoriales. Tras unas elecciones fraudulentas en 1986, abandonó el país debido a la presión popular. Falleció el 28 de septiembre de 1989, a los 72 años, en su exilio en Hawái. (Hace 108 años)

1903: Nació en Frankfurt del Main, Theodor Ludwig Wiesengrund, conocido como Theodor Adorno, un filósofo marxista, sociólogo y musicólogo alemán. (Hace 122 años)

1885: David Herbert Lawrence, influyente escritor británico del siglo XX, nació en Eastwood, Inglaterra. (Hace 140 años)

1653: En Copenhague, Dinamarca, nació Ulrica Leonor, quien sería reina de Suecia y esposa de Carlos XI. Reconocida por sus obras de caridad, fundó una casa para pobres y un orfanato en Estocolmo. (Hace 372 años)

1524: En Francia, nació Pierre de Ronsard, un destacado poeta del Siglo XVI, conocido por obras como "Odas" y "Los amores de Casandra". (Hace 501 años)

Eventos de relevancia

1971: En Moscú, falleció Nikita Sergeyevich Khrushchev, líder de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, quien purgó los excesos de Stalin y buscó acercar posturas hacia el Occidente. (Hace 54 años)

1888: En Asunción del Paraguay, murió Domingo Faustino Sarmiento, político y escritor argentino, primer presidente civil de la República y figura clave en la educación latinoamericana. En su honor, se estableció el 11 de septiembre como el Día del Maestro. (Hace 137 años)

1808: Falleció en Bogotá, Colombia, el sacerdote y botánico español José Celestino Mutis, conocido por sus contribuciones científicas. (Hace 217 años)

1161: Melisenda, reina de Jerusalén de 1131 a 1153, falleció. Su carácter fuerte la llevó a usar la fuerza para lograr sus objetivos. (Hace 864 años)

Reflexión sobre el 11 de septiembre

El evento más relevante de esta fecha es el nacimiento de Ferdinand Marcos en 1917, dado su impacto en la política y la historia de Filipinas y de Asia. Su régimen, caracterizado por la dictadura, tuvo efectos duraderos que, aún hoy, generan reflexión y estudio.

Se invita a los lectores a explorar más efemérides, descubriendo eventos que han marcado la historia a lo largo de los años.