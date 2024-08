Liliana González, sobre la importancia de proteger la autoestima de los niños

Hoy quiero reflexionar sobre un tema que ha cobrado relevancia en nuestras vidas cotidianas: la autoestima de los niños. Recientemente, la cantante María Becerra decidió alejarse de las redes sociales, mencionando cómo estas afectan su autoestima y la llevaron a sufrir ataques de pánico. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos proteger la autoestima de los más chicos?

Desde mi experiencia en el consultorio, noto un aumento alarmante en los problemas de autoestima entre los más chicos, quienes expresan que les cuesta socializar, que son víctimas de bullying y que lloran con más frecuencia. Esta situación es preocupante, ya que si los niños llegan a la adolescencia con una autoestima frágil, se enfrentarán a un mundo externo lleno de riesgos y peligros sin las herramientas necesarias para afrontar los desafíos.

La clave para construir una autoestima sólida radica en el amor y la atención que reciben de sus padres. Cuando un niño se siente amado y valorado, es más probable que desarrolle un “yo” fuerte. Sin embargo, hoy en día, muchos niños se sienten solos, y los padres, agotados por la rutina diaria, a menudo no dedican el tiempo necesario para fomentar un vínculo afectivo saludable. Esto puede llevar a que los niños se sientan desalentados y con una autoestima baja.

Es fundamental que los padres reconozcan los lugares donde sus hijos pueden desarrollar su autoestima. Por ejemplo, si un niño obtiene malas notas en la escuela, no se debe castigar su participación en actividades donde sí sobresale, como el deporte. En lugar de eso, es esencial entender qué está pasando en la escuela y cómo se puede ayudar al niño a mejorar. La autoestima se construye a través de la superación de obstáculos y no se logra haciendo todo por ellos.

El equilibrio es clave. No se debe caer en la sobreprotección, ya que esto también puede ser perjudicial. Un niño que no enfrenta desafíos no desarrollará la confianza necesaria para superar dificultades en el futuro.

Los padres deben permitir que sus hijos experimenten, aprendan de sus errores y se sientan responsables de sus propios logros.

Además, es importante que los padres dediquen tiempo de calidad a sus hijos, un tiempo en el que realmente estén presentes. Esto implica dejar de lado el celular y prestar atención a lo que el niño necesita. La autoestima no se construye solo a través de elogios, sino también a través de la atención y el tiempo que se les brinda.

En conclusión, proteger la autoestima de los niños es una tarea que requiere esfuerzo y dedicación. No se trata solo de evitar que sufran, sino de brindarles las herramientas necesarias para desarrollar un sentido de valor propio. Este es un trabajo que debemos hacer juntos, educando entre todos y apoyando a nuestros niños en su camino hacia la autovaloración.

