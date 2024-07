Educar entre todos: ¿Qué podemos hacer con los chicos en vacaciones de invierno?

Por Liliana González.

Hoy vamos a hablar de un tema que a veces puede ser complicado para los padres: las vacaciones de invierno.

Antes de comenzar, quiero compartir una anécdota que me impactó hace muchos años. En una cola de supermercado, dos mamás conversaban acerca de cuándo inventarían las "escuelas de invierno". Esta frase reflejaba su desesperación por no saber qué hacer con sus hijos durante las vacaciones. Me dolió escuchar esto porque los niños deberían sentir que estar en casa es un disfrute para sus padres y no un problema.

Las vacaciones son cambio de rutina. No necesariamente significan ir a un hotel o ir de compras. Pueden ser simplemente dormir más, comer algo rico o hacer un picnic en el patio cuando el sol lo permite.

No hay dos familias iguales y cada una tiene sus propias circunstancias durante las vacaciones. Algunos padres pueden tomarse vacaciones junto con sus hijos y tienen recursos suficientes para cambiar el paisaje; otros tal vez tengan uno o ninguno con tiempo libre pero cuentan con ciertos recursos; algunos pueden tener tiempo pero pocos recursos; finalmente están aquellos que quizá carecen tanto del tiempo como del dinero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aquellos con pocos recursos pero mucho tiempo pueden investigar actividades gratuitas ofrecidas por la municipalidad o el gobierno local durante estas fechas. Para aquellos sin recursos ni tiempo, les recomiendo paciencia y tolerancia. Aprovechen para mirar a sus hijos, hablarles, escucharles y jugar con ellos. Todo eso es gratis.

Es importante que durante estas vacaciones, no hablemos de la escuela ni hagamos tareas. Son 15 días de cambio de rutina. Podemos hacer un fueguito a la noche y alrededor del fuego podemos charlar, apagar todas las luces, ver el fuego, conversar y hacernos preguntas.

Los chicos necesitan padres con un poquitito de tiempo gozoso. Cada uno hará lo que pueda para dibujar una sonrisa en sus rostros y hacer algún momento mágico en casa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Me quedo con este concepto: el cambio de rutina y compartir no es cuestión de cantidad sino calidad del tiempo. Es asombroso cómo los hijos se interesan por las anécdotas que uno cuenta. A veces, esos momentos sencillos pero compartidos son los más valiosos para nuestros hijos.

A los abuelos también les encanta compartir sus historias con los nietos. Así que aprovechemos estas vacaciones para conectarnos más profundamente con nuestros seres queridos.

Ojalá nunca existan las "escuelas de invierno". Sería como un fracaso de la paternidad. En lugar de ello, pongámonos las pilas y disfrutemos al máximo estos días junto a nuestros hijos.