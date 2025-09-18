"Puentes digitales", de la Escuela Nº 421 de Firmat

El programa promueve la idea de una escuela que se adapta a las necesidades individuales a través de la incorporación de innovaciones tecnológicas, fomenta el cambio desde adentro y construye “puentes digitales” para conectar.

Es una declaración de principios, donde la tecnología –específicamente la IA- y la empatía se unen para construir un entorno de aprendizaje inclusivo.

La ciudad santafesina es la capital provincial de la maquinaria agrícola por la gran cantidad de industrias instaladas en esa zona.

La más conocida es Vassalli Fabril SA, pero existe una fuerte proyección para pequeñas empresas que van surgiendo gradualmente ajenas al campo y a la agroindustria.

Tiene más de 31 mil habitantes y se encuentra a 270 kilómetros de la capital provincial.