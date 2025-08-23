En vivo

Día del Niño 2025

Todo lo que tenés que saber para la fiesta del Día del Niño en el Kempes

La Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de transporte desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio. En la nota, todos los detalles.

23/08/2025 | 14:07Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

FOTO: Piñón Fijo estará en la Fiesta del Día del Niño.

Para el Día del Niño en el Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3, la Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio.

Desde las 07:00 horas, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SíBus, Fam trasladarán de manera gratuita a los vecinos y vecinas desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia - Héroes de Malvinas.

El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).

Además, a partir de las 06:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas, las líneas con recorrido al estadio Mario Alberto Kempes serán gratuitas: los colectivos 71 y 72 de la empresa Fam y la 80 de SíBus.

Servicios afectados al operativo

Córdoba cerca tuyo

- Ministerio de Transporte

- Atención al ciudadano - CIDI

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de Desarrollo Social y Empleo 

- Banco de la Gente

Ministerio de Salud

- Inmunizaciones

- Salud bucal

- Testeos VIH - Educación Permanente en Salud (EPS)

- Protección a la embarazada y su bebé

Ministerio de Seguridad

- Policía por un día

- Bomberos - DUAR

- Policía Barrial

- Ojos en Alerta

Punto mujer

Municipalidad de Córdoba

- Córdoba Obras y Servicios (COyS) y BioCórdoba

- Agencia Córdoba Deporte y Cultura

