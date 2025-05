Norris superó a Piastri y Verstappen durante la práctica final en Imola

Lando Norris marcó la vuelta más rápida de la tercera y última hora de entrenamientos libres previos al Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1. El británico superó a su compañero de equipo Oscar Piastri y se alzó con el primer puesto, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, fue el tercero. El argentino Franco Colapinto de Alpine quedó en el puesto 18°.

Los pilotos salieron de nuevo hoy a la pista a las 12:30 hora local del sábado para una última oportunidad de afinar sus coches antes de una crucial sesión de clasificación más tarde ese mismo día. La jornada estuvo soleada, al principio, con 21°C de temperatura ambiente y casi 45°C en la pista.

Norris fue el primero en salir brevemente a la pista tras la luz verde en un inicio tranquilo de la FP3. El piloto de McLaren completó una vuelta de salida para estrenar neumáticos duros este fin de semana y, mientras muchos esperaron en sus respectivos boxes, otros coches comenzaron a salir al circuito poco a poco a medida que avanzaba la sesión.

Lewis Hamilton se unió a los primeros en salir a pista. El siete veces campeón del mundo, quizás ansioso por probar las sensaciones del Ferrari después de que tanto él como su compañero de equipo, Charles Leclerc, sufrieran problemas de frenado el viernes. El británico también marcó un hito inicial en el proceso, encabezando la carrera con una vuelta de 1.15.866s.

A medida que la sesión se acercaba a la mitad y la acción se intensificaba, Isack Hadjar, de Racing Bulls, protagonizó una actuación espectacular. El francés compensó la decepción de su trompo en la FP2 al colocarse primero en la tabla de tiempos con un tiempo de 1.15.508s, solo 0.021s por delante de Leclerc, que ocupaba el segundo puesto.

Sin embargo, las cosas no iban tan bien para su compañero de equipo, Liam Lawson, quien sufrió un trompo de 360 ??grados que pareció haber dañado sus neumáticos medios. En el resto de la escudería Red Bull, Verstappen había sido el más rápido con un tiempo de 1.15.130s, a la cabeza de Norris y Hadjar. Pero luego, Norris ponía el tiempo más rápido con 1.14.897s.

