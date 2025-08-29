Norris cierra adelante el día en el que también brilló Colapinto en Zandvoort

El piloto de McLaren, Lando Norris, que marcha a nueve puntos de su compañero de equipo Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos, cerró el viernes del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 con un completo dominio de los ensayos, marcando nuevamente la vuelta más rápida en la Práctica Libre 2, mientras la sesión terminaba antes de lo previsto para Lance Stroll y Alex Albon tras sendos accidentes. El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación muy destacada y se metió en el Top 10 con una excelente vuelta final que lo dejó 9°.

Con la pista seca, pero con la amenaza de lluvia inminente, los pilotos salieron inmediatamente al ''Circuito de Zandvoort'' -4.259 mts.- para una sesión crucial, con Liam Lawson liderando la caravana desde boxes.

El más rápido de los Entrenamientos Libres 1, Norris continuó su impresionante actuación del viernes, liderando inicialmente los tiempos con un tiempo de 1.12.615s con el neumático medio, antes de ser superado por los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso mientras la lluvia comenzaba a caer.

En su siguiente vuelta rápida, Norris se convirtió en el primer piloto en bajar de la marca de 1m 12s, marcando un tiempo de 1.11.294s. Stroll se colocó segundo. Su compañero de equipo en Aston Martin, Alonso, se quejó por radio tras ser retenido por el Mercedes de Kimi Antonelli.

Los Kick Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg se posicionaron segundo y tercero respectivamente con neumáticos Pirelli blandos. El piloto local, Max Verstappen, marcó el cuarto mejor tiempo, menos de tres décimas más lento que Norris con neumáticos medios.

Acercándose a los 10 minutos, Oliver Bearman, de Haas, se colocó a la cabeza de la clasificación con un tiempo de 1.11.113s justo antes de que se desplegara una bandera roja tras un fuerte accidente de Stroll en la curva peraltada 3.

Tras informar el canadiense por radio de que se encontraba bien y recuperar los restos de su Aston Martin, la sesión se reanudó con 39 minutos restantes de la sesión de una hora, y varios pilotos se aventuraron a salir, incluido Isack Hadjar.

El piloto de Racing Bulls no había salido de boxes debido a un problema técnico antes de la bandera roja, pero se vio obligado a detenerse en su vuelta de salida, y su coche se recuperó rápidamente bajo el coche de seguridad virtual.

Hulkenberg se adelantó en la clasificación justo después de la mitad de la carrera con un tiempo de 1m 11.080s gracias a los neumáticos blandos, mientras que Lewis Hamilton sufrió su segundo trompo del viernes a la salida de la curva 9, tras haber marcado el primer sector más rápido.

Los tiempos de vuelta pronto comenzaron a desplomarse al asomar el sol entre las nubes, con Alonso marcando un tiempo de 1.09.977s antes de que Norris redujera aún más la marca a 1m 09.890s, ambos pilotos con neumáticos blandos.

Se mostró una segunda bandera roja a 21 minutos del final. Albon se salió de la pista en la curva 1 y, tras dañar su alerón delantero contra la barrera, el Williams quedó varado en la grava.

La sesión se reanudó con 16 minutos restantes y, como la amenaza de lluvia había disminuido, los pilotos se centraron en las simulaciones de carrera, manteniendo el orden anterior a la interrupción.

Norris fue el más rápido, 0,087 segundos por delante de Alonso, mientras que Piastri quedó tercero. El piloto de McLaren está siendo investigado por un incidente en boxes con George Russell, tras un pequeño contacto entre ambos.

El piloto de Mercedes terminó cuarto, por delante de Verstappen, quien quedó a seis décimas de Norris. Hamilton, el segundo Red Bull de Yuki Tsunoda, Charles Leclerc (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine) y Hulkenberg completaron las primeras diez posiciones.

El argentino, no solo realizó un gran trabajo, también dejó desvirtuadas las poco felices consideraciones que -entre ambas tandas- había realizado su tarea el jefe de su equipo Flavio Briatore ("Quizás necesite dos años más para estar en la Fórmula 1"). El noveno puesto del argentino, a poco más de 1s de Norris, contrasta con el de su compañero Pierre Gasly que quedó a 2.2s. Gran tarea de Franco y su mejor puesto en un ensayo, en esta temporada.

Bearman terminó 11º por delante de Antonelli. El piloto de Mercedes recuperó el tiempo perdido tras sufrir un accidente al principio de la FP1.

Bortoleto lideró a Lawson, Esteban Ocon (Haas) y Sainz (Williams), con Albon, Stroll, el Alpine de Pierre Gasly y el intemporal Hadjar completando la clasificación.

Los equipos tendrán una sesión más de entrenamientos libres mañana, sábado, antes de la crucial sesión de clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos.

Cadena 3 Motor. Sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa