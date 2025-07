Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Austria

A la hora del balance del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, lo primero que hay que hacer es valorar que después de un paso difícil en la ronda anterior, McLaren se reposiciona con claridad como la marca dominante, consiguiendo otro 1-2 en el que sus pilotos se dieron el lujo de volver a correrse con total libertad, sin medir demasiado los riesgos y exprimiendo sus coches al máximo. Desafiando a todos los que pensamos que deberían hacerlo con más control, los de Woking no tienen problemas con los riesgos y -hay que decirlo- el espectáculo se los agradece.

Claro, el segundo está tan lejos, en todas partes, que las precauciones no parecen tener mucho sentido, sobre todo si tomarlas les puede causar problemas internos entre sus pilotos. Así que, el ''vía libre'' les protege de una situación que mantiene todo claro sobre la mesa dentro de las cuatro paredes de su box, donde -no hay dudas- se juegan las dos coronas mundiales de la temporada. Desde esta libertad, Lando Norris se va a su GP de local como el ''más ganador'' de todos en el Red Bull Ring -4.318 mts.-.

Entre los demás que se llevan un balance positivo del fin de semana en las montañas de Estiria, la Scuderia Ferrari le sacó el jugo a su nuevo piso aerodinámico y -si bien a 20" segundos del ganador- escoltó con sus SF-25 a los MCL39 y repone como el ''mejor del resto''. Que es el asunta que dirimirán en lo que queda de temporada todos los coches que no estén pintados de naranja. Y dos pilotos jóvenes, como Liam Lawson y Gabriel Bortoleto compusieron sus mejores carreras de la temporada.

Red Bull Racing sin puntos y Max Verstappen eliminado en el primer frenaje de la carrera son los máximos perdedores del fin semana, en una pista en la que dieron lo mejor como conjunto. ¿Habremos visto la caída definitiva de esta dupla en Austria? Enredado en el toque con Max, Andrea ''Kimi'' Antonelli comete su primer error serio de ''novato'' en el calendario. Mientras, por las escuadras del segundo pelotón, Williams Racing desdibuja el gran perfil de consistencia que construía desde el inicio del campeonato y Alpine F1 Team pierde una gran oportunidad de volver a sumar con dos coches sin rendimiento, el domingo, sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto frustrados y una conducción que hace agua en lo técnico y lo deportivo.

Estos son los temas de nuestro balance en contrastes de hoy, la habitual columna ''después de las carreras'' de F1.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Austria de Fórmula Uno

Ganador: Lando Norris -McLaren F1 Team, P1-

Tal como lo hizo en Mónaco, el británico salió del momento oscuro de su toque con Piastri en Canadá, aprovechó las ventajas del coche y convirtió por cuarta vez la ''pole'' en victoria. Y no sin exigencia a tope. Porque en un circuito donde el DRS es un arma mortal, su compañero lo superó en la vuelta 11 y el inglés tuvo la determinación de luchar rueda a rueda en una sucesión de cuatro curvas, hasta reponerse en la P1. Como lo hizo sobre el final, cuando el australiano volvió al ataque a fondo y lo contuvo sacando el resto de ''ritmo'' que le quedaba. Gran victoria, para su propia confianza y para la de esos entornos que siempre están dispuestos a caerle con peso cuando falla. Fue la séptima victoria de carrera -empata, en esto, a su compañero-, la cuarta de la temporada y se colocó a 15 puntos de Piastri en el campeonato, antes de viajar al ''Grand Prix'' de su propio país.

Perdedor: Max Verstappen -Red Bull Racing, vuelta 1, toque y abandono-

Luego de cinco pole positions consecutivas en Austria, donde también suma cinco victorias (2018.19.21.21.23) supo desde los entrenamientos que el coche no estaba. El trabajo del viernes a la noche no dio resultado -como otras veces- y el campeón del mundo fue a clasificar ''sin grip'' y obligado a abortar su última vuelta rápida por ''doble bandera'', aunque pintaba para 4° o 5° y finalizó 7°. Hizo una buena partida pero fue golpeado torpemente por Antonelli en la Curva 3. Y quedo rápidamente fuera de la carrera, cortando una racha de 31 carreras en los puntos. Es su segundo abandono en los últimos 76 ''Grand Prix''. Ahora se encuentra a 61 puntos de Piastri.

Ganadores: McLaren F1 Team -L. Norris, P1; O. Piastri, P2-

Luego de una carrera en Canadá en la que no consiguieron expresar el máximo como equipo, McLaren se redime velozmente en Austria alcanzando su cuarto 1-2 de la temporada, se pone 207 puntos encima de todos en Constructores y coloca a sus dos pilotos en una disputa exclusiva por el Campeonato Mundial de Pilotos dándose el lujo de no intervenir -casi- en su desarrollo. No les faltaron momentos difíciles. En la lucha de la vuelta 11, cuando Oscar superó a Lando y estuvo a punto de impactarlo por el bloqueo de su tren trasero, el equipo le advirtió que estaba al límite y el australiano lo aceptó.

Otro momento difícil fue cuando Colapinto -sin advertirlo- empujó a Piastri al pasto. Y en el final, la carga del australiano sobre el británico que, no obstante, controló con solvencia y definió el duelo a su favor. Un duelo sobre el cual, el excelente líder del equipo, Andrea Stella, reflexiona: "Nos alegra entretener a nuestros aficionados, a nuestros espectadores, y esperamos con ansias más carreras como esta, aunque, sí, nos generó algo de nerviosismo en el muro de boxes. Pero para eso estamos aquí".

Perdedores: Alpine F1 Team -P. Gasly, P13; F. Colapinto, P15-

Es cierto que, con el gran déficit de potencia de su motor, los coches de Enstone ''cuentan las monedas'' de su rendimiento y todo lo que entregan para ir bien por derecho, después les falta a la hora de las curvas. No debe ser fácil resolver el compromiso y se nota que el asunto termina complicándoles las estrategias. Solo han podido -hasta aquí- resolverlo decorosamente en una vuelta, cuando Gasly brilla y se mete entre los diez primeros y Colapinto coquetea con hacerlo.

Pero en la carrera todo se les complica. Para estar en el ritmo de los punteros en el inicio fueron con gomas rojas, lo que les hizo parar antes que todos los demás -que largaron con amarillas- y perder el buen adelanto de posiciones que sus pilotos habían conseguido en la primera vuelta. El resto de la carrera, es anécdota, porque los coches no tienen performance para atacar ni para defenderse. Los cuatro equipos con los que lucha en el pelotón del fondo, sumaron puntos y se hunde en la última posición a 15 puntos de Sauber. Necesitan una fuerte reacción.

Ganadores: Scuderia Ferrari -C.Leclerc, P3; L. Hamilton, P4-

Fue la carrera más sólida de Ferrari en el campeonato. Ayudados por una actualización que entregó rápidos frutos -un nuevo piso aerodinámico- consiguieron poner a Leclerc en primera fila para el domingo, posiblemente, gracias a que Piastri encontró doble bandera amarilla en su segundo intento de Q3. Pero lo importante es que el coche fue claramente el mejor, después de los inalcanzables McLaren y tanto el monegasco como Hamilton corrieron sin sobresaltos. El primero, hacia su tercer podio consecutivo y el británico hacia su mejor resultado igualado con el de Shangai. Una muy buena suma de puntos que los colocó por delante de Mercedes (por solo un punto) en la P2 del Campeonato de Constructores.

Perdedores: Andrea ''Kimi'' Antonelli -Mercedes, vuelta 1, toque y abandono-

El ''rookie'' de la temporada entró pasadísimo al frenaje violento de la Curva 3, luego de la partida, bloqueó sus neumáticos traseros en un intento de evitar los coches que iban delante, pero no pudo evitar chocar nada menos que a Verstappen. Ambos quedaron eliminados en el acto, Max consideró con cierta indulgencia el error de ''Kimi'', pero el novato recibió una penalización de tres puestos en la grilla de Silverstone. Este fue el cuarto fin de semana sin puntos para Antonelli en cinco, mientras que Mercedes cayó al tercer lugar en la clasificación de equipos. Su gran logro de la semana, fue graduarse en la secundaria en Bologna. Nada poco y, por cierto, explica que le veremos algunos más de estos errores ''iniciáticos'' mientras encuentra la madurez que necesita como complemento su inmenso talento.

Ganador: Liam Lawson -Racing Bulls Formule One Team, P6-

El neozelandés cierra que período tumultuoso que incluyó sus rápidos ascenso y descenso del Red Bull Racing con su mejor actuación en los 23 ''Grand Prix'' que lleva disputados. Es la segunda vez que se mete entre los ocho primeros del sábado (5° en Brasil 2024) al ubicarse sexto, lo que lo convirtió en el mejor coche de Red Bull de la clasificación. Algo que repitió el domingo, manejando maravillosamente una estrategia de una sola parada (fue uno de los dos pilotos en hacerlo) para asegurarse un sexto puesto, la mejor posición final de su carrera. Suma por segunda vez y se quita la presión, particularmente con el junior de Red Bull, Arvid Linblad, impresionando en F2 y obteniendo recientemente la aprobación para una Súper Licencia.

Perdedores: Williams Racing -A. Albon, abandono; C. Sainz Jr., abandono-

La imagen del coche de Sainz sin poder salir de la grilla, mientras los demás iniciaban la vuelta de formación, patentiza el difícil fin de semana para los coches azules en Spielberg. Un fin de semana para olvidar para Williams, que abandonó las exuberantes montañas de Estiria sin nada que mostrar. El español quedó fue eliminado de la Q1 por tercera vez consecutiva por primera vez en su carrera. Y ni siquiera pudo partir desde los boxes, el domingo, porque se le incendiaron los frenos. Albon, tuvo su segundo peor comienzo del año (P12) y, aunque hizo una buena partida para subir a los puntos, se vio obligado a retirar el auto por tercera carrera consecutiva.

Ganador: Gabriel Bortoleto -Kick Sauber F1 Team, P8-

El brasileño coronó un gran fin de semana en una pista que le ha entregado satisfacciones desde las fórmulas previas y donde se siente muy a gusto. Fue 6° en FP1, 8° en FP2, 10° en FP3 y 8° en Qualy. El domingo, largó bien, se mantuvo alejado de los problemas y se llevó sus primeros puntos de F1 con un excelente octavo puesto final, luchando nada menos que con Alonso, quien le ganó usando el oficio. El asturiano y Lawson hicieron una sola parada y a Gabriel, tal vez, le faltaron un par de vueltas para superarlos. Las mejoras de Sauber dieron buenos resultados en Austria.

Perdedores: Red Bull Racing -Y. Tsunoda, P16; M. Verstappen, abandono-

La ''carrera de casa'' fue un verdadero desastre para Red Bull. El ''Grand Prix'' de Verstappen terminó en la primera vuelta, cuando Antonelli lo chocó y lo puso a girar, golpeando la parte trasera y provocando daños que pusieron fin al fin de semana del holandés. Tsunoda quedó como el único piloto de Red Bull en la carrera. Pero su desastrosa clasificación lo tenía largano en P18 y no había mucho que esperar de él. Chocó a Stroll, pero los comisarios consideraron que fue accidental. Después chocó a Colapinto y recibió 10s de penalización, además de tener que reponer el alerón delantero. Además de cortar una impresionante racha de 77 carreras seguidas en los puntos, Red Bull ya queda cuarta en Constructores a 47 puntos de Mercedes, mientras Verstappen a 61 puntos de Piastri en Pilotos, parece estar fuera de la lucha en el certamen de pilotos. Un frustrado Horner, cerró la etapa austríaca declarando: “Bueno, mira, en el campeonato ni siquiera estamos pensando. Ahora nos centramos en cada carrera. Ellos [McLaren] están muy lejos. Iremos carrera por carrera".

Cadena 3 Motor, con reportes, fotografías y datos de formula1.com