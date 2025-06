Lo que dejó la presentación en la semana de la película ''F1'' en Nueva York

FOTO: Brad Pitt en Times Square en la presentación mundial de 'F1 The Movie'

Era la mañana siguiente al ''Gran Premio de Canadá'' y -en la rutina habitual- los pilotos de Fórmula 1 y sus directores de equipo ya estarían de vuelta en sus hogares, descansando en sus propias camas.

Pero este año fue un poco diferente, ya que la mayoría de ellos estaban en el Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal con una tarjeta de embarque que los enviaría un corto viaje a la ciudad de Nueva York para el estreno mundial de ''F1 The Movie''.

Un grupo de ellos, entre ellos el aspirante al campeonato Lando Norris, Ollie Bearman, Nico Hulkenberg y el argentino Franco Colapinto, viajaron junto con el director ejecutivo Stefano Domenicali en un avión chárter especial, que estaba decorado con imágenes especiales de la película, e incluía tarjetas de embarque personalizadas, cajas de palomitas de maíz (con opciones dulces y saladas) y un vinilo de la banda sonora de la película.

Otros se dirigieron por sus propios medios a la Gran Manzana, donde se embarcaron en una ronda de tareas con los medios, reuniones o algunas compras, antes de dirigirse a uno de los lugares más emblemáticos del mundo: Times Square.

Por lo general, la intersección de Broadway y la Séptima Avenida es un hervidero de actividad, con taxis amarillos que atascan las calles y unos 50 millones de visitantes colman cada año las aceras.

Si no estás entrando en una de las muchas tiendas minoristas o yendo a un espectáculo en el cercano Distrito Teatral, probablemente estés hipnotizado por las pantallas LCD de pared a pared que muestran todo tipo de anuncios. Es un asalto a tus sentidos.

Pero solo por una noche el lunes, las calles estuvieron cerradas en una de las secciones más concurridas de Manhattan y Times Square fue invadida por la Fórmula 1. Una grilla de autos de exhibición de F1 estuvo abierta al público durante el día antes de ser cerrada a media tarde para convertirse en la primera de dos alfombras rojas.

Los pilotos y sus parejas, además de los directores de equipo, el elenco encabezado por Brad Pitt, celebridades como el actor estadounidense Jon Hamm y personas influyentes se abrieron paso a lo largo de las siguientes dos horas y media. Al llegar a la segunda alfombra roja, fueron recibidos por una gran cantidad de medios de comunicación, incluido F1 TV, para hablar sobre su emoción y anticipación.

Entre los últimos en abrirse paso estuvieron dos de los nombres más importantes involucrados en el proyecto: el protagonista principal Pitt y el coproductor y siete veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton.

"La primera semana rodamos en Silverstone para el [Gran Premio de Gran Bretaña] y fue una experiencia un poco humillante", confesó Brad Pitt en la alfombra roja a F1 TV. "Me daba un poco de vergüenza decirte la verdad. Era un poco tímido, pero hay que dejarlo pasar porque solo tenemos dos tomas para grabar la escena. Al final, un año después, nos sentíamos como en casa. Los equipos y los pilotos, todos nos abrieron las puertas y son una parte importante de esta película, dejándonos entrar de una forma que jamás hubiera imaginado. Es una experiencia que jamás olvidaré", señaló uno de los máximos astros del cine, que se puso en la piel de un piloto de F1 para el nuevo film.

"Este deporte es muy venerado y hay mucha gente que lo conoce muy bien, pero también mucha gente que aún no lo conoce. Intentamos encontrar una solución que no lo simplifique para los entendidos, sino que sea una invitación y una explicación para quienes no lo conocen. Fue lo más difícil de todo y creo que hicimos un excelente trabajo", dijo Pitt que -además- fue una de las piezas claves de la realización.

El célebre actor también recordó que "Hamilton ha estado muy involucrado en la película, desde trabajar en el guion y asesorar sobre las ediciones (como corregir detalles como en qué marcha iría un auto al pasar por una curva) durante más de un año, hasta ver las primeras escenas y pasar por la fase de edición".

"Estoy de pie sobre la alfombra, tienes a [el jefe de Apple] Tim Cook a mi derecha, tienes a Brad Pitt con quien crecí, como tú, viendo cada película de Brad y se ve increíble e hizo un trabajo increíble, así que ¿Quién hubiera pensado que tendríamos una película de Fórmula 1 con Brad Pitt como protagonista, y estamos en Times Square? ¡Increíble!", me dijo Lewis, que ahora es corredor de Ferrari. Que agregó: "El equipo de la película realmente se sumergió en el deporte, lo que permitió que actores como Damson Idris, que interpreta al compañero de equipo de Pitt, Joshua Pearce, en la película, se sumergieran realmente".

En la película, Brad Pitt interpreta a ''Sonny Hayes'', un ex F1 que vuelve del retiro para ayudar al prodigio y novato ''Pearce'', cuyo papel toma un Idris que estará en su máxima exposición como estrella de cine: "Hablé por teléfono con mi madre hace un rato y me dijo: ''Mantén los pies en la tierra''. Por eso hablo en voz baja, pero en realidad por dentro estoy gritando", dijo Damson. Mientras luchaba por mantener la sonrisa fuera de su rostro, completó: "Este es un momento tan hermoso. Estamos en la ciudad de Nueva York, el lugar está lleno de la película. Fue la mejor sensación del mundo ir de Gran Premio en Gran Premio, tener tanta intimidad con los pilotos y toda la Fórmula 1".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com