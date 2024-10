Hamilton: "Ha hecho un trabajo increíble, se ha ganado el derecho de estar aquí"

Las ruedas de prensa oficiales previas a cada competencia, reúnen a tres pilotos para que los periodistas -con más extensión y distensión que en el 'corralito'- puedan tocar con ellos asuntos más profundos o no específicos del GP de turno. Y la sesión de San Pablo -Brasil-, con otro fin de semana F1 Sprint en la puerta, la abrieron Lewis Hamilton, Lance Stroll y Franco Colapinto.

Luego de la 'track walk' -que compartió otra vez con Gaetan Jego, ausente en México- Colapinto tuvo rueda de prensa

La pregunta que más nos interesaba a los argentinos, fue respondida con toda claridad por el gran campeón Lewis: "Ha hecho un trabajo increíble. Se ha ganado el derecho de estar aquí. Todavía hay un asiento disponible...", mientras Franco sonreía con satisfacción.

La segunda en importancia -desde nuestro foco- para Hamilton, tiene que ver con la posibilidad de manejar el McLaren de Ayrton Senna, en un homenaje el viernes por la tarde. Y el siete veces campeón, dijo: "Me encanta venir aquí, son los colores, Ayrton, la cultura. Nunca en un millón de años pensé que podría conducir el auto de Ayrton aquí. Sólo la idea de conducir ese auto aquí; será una experiencia emotiva".

Sobre sus posibilidades para el fin de semana, Hamilton fue más cauto: "Hay atisbos de esperanza. Espero que con la nueva superficie de la pista aquí, tal vez podamos hacer una mejor carrera", dice la estrella de la Estrella.

A Franco Colapinto, enseguida le preguntaron, también, sobre su Williams y no esquivó la respuesta: "Va bien, por supuesto que en Bakú fue muy bien y fue un buen comienzo. Venimos aquí de un fin de semana que fue un poco duro por una pista muy resbaladiza; me costó encontrar el rendimiento en la clasificación".

Ante la misma consulta, Lance Stroll comentó sobre las posibilidades de Aston Martin: "El año pasado nos encontramos en una situación diferente", admitió el canadiense. "Tuvimos un buen auto aquí el año pasado. Pero veamos, es una gran pista con un gran ritmo y fluidez, y es muy divertido de conducir".

Colapinto, en cambio, sí puso el 'cassette' cuando le hablaron del 2025: "Me gustaría estar en la Fórmula 1 [el año que viene]. James y todos en Williams confiaron en mí y me dieron el asiento en la carrera, y estoy tratando de demostrar que merezco un asiento aquí. Y si no es el año que viene, entonces con suerte en 2026 o 27."

Fue entonces, cuando llegó la pregunta a Hamilton sobre Franco, y el campeón fue concreto: "Creo que ha hecho un trabajo increíble, al ser llamado en el último minuto y se sumergió a fondo", dice Lewis sobre el piloto argentino. "Simplemente saltó e hizo un trabajo fantástico. Creo que se ganó su derecho a estar aquí". Unas elogiosas palabras que agradaron mucho al piloto de la Academia de Williams.

Los horarios para seguir a Franco Colapinto en el GP de San Pablo de F1:

Viernes 1

Prácticas libres 1: 11.30 hs.

Clasificación Sprint: 15.30 hs.

Sábado 2

Sprint -24 vueltas- : 11.00 hs.

Clasificación: 15.00 hs.

Domingo 3

Grand Prix -71 vuetlas-: 14.00 hs.

