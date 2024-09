Fórmula 1: Colapinto dice que "fue una pena haber quedado tan cerca de la Q3"

Franco Colapinto terminó 12° en las pruebas de clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y no consiguió avanzar a la Q3, como lo había hecho en Bakú.

El argentino quedó a 7 milésimas del tiempo de su compañero y a 3 centésimas de segundo del 10° puesto, con el que Fernando Alonso de Aston Martin consiguió el pase a fase de definición clasificatoria.

A pesar de su frustración por perderlo por tan poco, sin poder cerrar la vuelta ideal que le hubiera gustado, Colapinto se manifestó conforme y ya piensa en el Gran Premio de mañana:

"Estuvo muy cerca de la Q3, es una pena, porque siempre, volviendo a dar la vuelta, siempre encontrás muy, muy fácil 30 milésimas. No me abrió el DRS saliendo a la entrada a la recta, perdí un poco... y no pude rotar bien en 'la lenta', en la 3 y ya perdí, capaz, una décima, ahí, entre esos dos... No es muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco. Así que, nada, un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta. Pero, igualmente, fue una buena 'Qualy'. Alex tenía un mejora en el auto que yo no tenía, que ya daba bastante más performance. Y haber quedado tan cerca de él, creo que igualmente es positivo. Pero viendo que tan cerca quedamos de la Q3, da bronca, no haber entrado".

El argentino se pone en marcha desde las 9, hora argentina, con su tercera participación de F1, que tendrá un recorrido de 62 vueltas al 'Marina Bay Street Circuit' -4.940 mts.-. Compartirá la 6ta fila de partida con su compañero Albon y tendrá en la de adelante -5ta fila- a las Ferrari de Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc; y en la de atrás -7ma fila- a Sergio Pérez de Red Bull y Kevin Magnussen de Haas.

Cadena 3 Motor, video e imagen gentileza de ESPN Argentina