El “Cholo” Guiñazú anunció que no sigue en Talleres: “Hasta acá llegué”

En una conferencia de prensa cargada de emoción, Pablo "Cholo" Guiñazú, técnico interino de Talleres, anunció su salida del club tras la derrota 2-1 ante Instituto en el clásico cordobés, en el Mario Alberto Kempes.

Con la voz entrecortada y una sinceridad desgarradora, el ídolo albiazul asumió la responsabilidad del mal momento del equipo y decidió dar un paso al costado, dejando un mensaje de apoyo a los jugadores y un pedido de unidad a la hinchada.

"Asumo el mal momento y me hago responsable. No pude encontrar la forma de ayudar a los muchachos, y como hombre, corresponde dar un paso al costado", expresó Guiñazú, visiblemente afectado. Su interinato, que comenzó tras la salida del anterior entrenador, no logró revertir la mala campaña de Talleres en el Torneo Apertura 2025, donde el equipo quedó sin chances de clasificar. Sin embargo, el "Cholo" enfatizó la importancia de la Copa Libertadores, "la competición más linda", y pidió a los jugadores enfocarse en los tres partidos que restan en el torneo continental.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Guiñazú no esquivó la autocrítica: "Perdí, perdí, perdí. El ambiente es malo, negativo, te acostumbras a perder". Pero también destacó el esfuerzo del plantel, que "se rompe el alma" en un momento crítico. Con dolor, confesó su amor por el club: "No saben lo feliz que soy cada día en el césped, pero si no pude ayudar, no hay que forzar nada". Su trayectoria en Talleres, como jugador, director deportivo y ahora técnico, hace que su despedida sea aún más sentida.

Dirigiéndose a los jugadores, les dejó un mensaje claro: "Jueguen por cosas importantes, abracen a sus familias, no lean redes sociales y trabajen para salir de esto". A la dirigencia, encabezada por Andrés Fassi, les pidió encontrar un técnico que pueda "ayudar a los muchachos". A los hinchas, les prometió que siempre tendrán en él "un amigo, un compañero".

El clásico perdido ante Instituto, con goles de Alex Luna y Damián Puebla que remontaron el tanto inicial de Matías Galarza, marcó el fin de una etapa para Guiñazú.

Noticia en desarrollo.