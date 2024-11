El Williams de Colapinto sigue vestido de azul y amarillo en el GP de Las Vegas

Los coches de Williams Racing continuarán luciendo el mismo aspecto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 que el que lucieron en las dos competencias americanas previas, donde estrenaron el color amarillo sobre el cubre motor y parte de su toma de aire.

Sin embargo, en vez de la empresa argentina de correo electrónico 'Mercado Libre', la escuadra ingles anuncia su acuerdo con 'Keeper Security' una firma californiana de seguridad cibernética -protección de contraseñas, accesos a software y conexiones, que será la que aparezca sobre el paño amarillo sobre las UP de los FW46 de Franco Colapinto y Alex Albon en la ciudad que no duerme.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Keeper ya era un 'sponsor' técnico de Williams, pero por las calles de 'Las Vegas Strip Circuit' estará como patrocinante financiero y presente en la Fan Zone que la escudería tendrá en el New York-New York Hotel & Casino.

/Inicio Código Embebido/

The ninth and final stop on the 2024 Williams World Tour ??????



Click below for all the confirmed appearance times in Las Vegas ??