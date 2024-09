Colapinto, autocrítico: "El equipo me paró tarde y me pasó 'Checo' Pérez"

Franco Colapinto finalizó en el 11° en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con la escudería Williams Racing. El argentino se mostró conforme en la rueda de prensa, pero agotado por la exigencia física que le demandaron la alta temperatura (mas de 60°C en pista) y la larga duración de la prueba.

En su charla con los medios, dejó estos valiosos conceptos para entender la dinámica de una carrera en la que se había colocado 9° tras la partida y, luego de la parada de boxes para cambiar las gomas, quedó fuera de los puntos por un puesto:

Sobre la dureza de la carrera y el resultado final, Colapinto dijo:

"Yo hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó ''Checo'' Pérez. Sino, no me hubiera pasado, creo que lo podría haber aguantado. Hulkenberg lo aguantó bien y tenía un poco menos de ritmo que yo. Me gustó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado en los puntos, si hubiéramos elegido bien, estratégicamente, el momento de parar".

En relación al alentador comienzo, tras una buena partida, Franco manifestó:

"La largada fue parte, con las medias tenía muy buen ritmo, parecía que iba para adelante y después, con las duras me empecé a cansar mucho. Y creo que estaba más al límite yo, que la máquina. Pero bueno, creo que fue una buena primera carrera en Singapur, son carreras muy duras y llegar cerca de los puntos es positivo. Obvio, que me da bronca, no haber sumado después de una carrera tan dura. Pero, igualmente sirve la experiencia".

Sobre la manifestación de Sergió Pérez a su equipo, elogiando sus condiciones, el argentino, respondió:

"''Checo'' es un ''pilotazo'' y no me podía pasar porque estábamos en Singapur, si estuviéramos en otra pista me hubiera pasado. Pero me pudo pasar en los boxes, lamentablemente. Pero, igual, contento con mi buena experiencia, acá. Creo que es una de las carreras más duras del año, Singapur y Catar son las más duras. Así que, ahora, a descansar y a recuperarme un poco".

Consultado, nuevamente, por la maniobra de la largada, Franco fue preciso:

"Fue una buena largada, había un lugar, ahí, por adentro y me tiré. Es muy importante, largar bien acá y me metí en los puntos con esa largada, avancé dos puestos (tres, en realidad) que me ayudaron a meterme en los puntos y después, obviamente, fue una lástima no haber podido mantenerme en el Top 10. Fue una parada un poco tarde y un poco lenta, pero bueno. Cosas que están fuera de mi control, así que nada. Creo que hice todo bien, lo mejor que pude. Una de las carreras más duras del año y la pude terminar. Cansado, pero la pude terminar. Así que fue un buen día, el auto tenía un buen ritmo, pero yo estuve bastante al límite de mitad de carrera, en adelante, pero pude aguantar bien".

Sobre la conformidad con el resultado, Colapinto, dice:

"Hubiera estado más feliz terminando en los puntos, pero, igualmente, fue positivo. Fue una carrera muy dura, sin ''Safety Car'', toda la carrera empujando, así que dura, pero feliz con haber terminado".

Por la dureza de la carrera, a Franco le hubiera gustado llevarse un poco más:

"Venía apretando con ''Checo'' atrás. Después cuando me empecé a cansar, venía un poquito más al límite y más complicado con ir tan cerca de las paredes, porque era muy fácil cometer un error. Pero, igualmente, contento con el resultado. Hice todo lo que pude, lo que estuvo dentro de mi control, lo hice bien. El equipo me paró tarde, así que no es algo que pueda controlar. Fue una decisión de ellos y salió mal. Así que habrá que ver, para que no suceda otra vez, porque es muy complicado estar en esa posición. Y cuando estamos ahí, querés que salga bien".

Cadena 3 Motor, entrevista televisiva de Fórmula 1.