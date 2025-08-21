A una semana del Rally del Paraguay, otra cobertura internacional de Cadena 3

A siete días del Rally del Paraguay, donde el ''Shakedown'' de Trinidad -4.92 kms.- dará comienzo a las actividades el jueves 28, a las 9.01 hs., todo es expectativa en la ciudad de Encarnación, la sede de la 10ª Fecha del Campeonato Mundial de Rally 2025, ubicada sobre el Río Paraná, al frente de Posadas, la capital de Misiones.

Y estaremos allí, con otra gran cobertura de la Cadena 3 Argentina, porque la nación guaraní tendrá por primera vez en su historia una cita de campeonato mundial, con el FIA WRC reconociendo sus más de veinte años trabajando en el más alto nivel del rally y elevando a su competencia más jerarquizada, el ''Rally Trans Itapúa'' -durante años la fecha CODASUR- para ingresar al calendario global de la especialidad. Paraguay se suma a Argentina y Chile, como la tercera sede sudamericana que recibe el rally mundial.

La carrera, que se pone en marcha el viernes 29 para disputar 19 especiales de velocidad -335,22 kms.-, tiene un formato compacto y una combinación de tramos de piso firme y plano sobre la tierra colorada y secciones técnicas más complicadas a través de la vegetación característica del lugar. Si bien la superficie es mayoritariamente blanda y rápida, se espera que en los caminos aparezcan un huellado profundo con las repeticiones y cambios repentinos de ''grip'' -adherencia- sobre la superficie que mantendrán a los pilotos en vilo durante todo el fin de semana.

Aunque, todavía es muy pronto para confirmarlo, el pronóstico del clima es más que favorable y anticipa días soleados y cálidos para el desarrollo del programa del rally con normalidad. Con temperaturas ''in crescendo'', mínimas de 16°C a 21°C y máximas de 26°C a 30°, desde el jueves hasta el domingo.

Según nos comenta nuestro colega y amigo ''Beto'' Rodríguez -el máximo referente del rally paraguayo- la expectativa es altísima, la convocatoria será multitudinaria: "Todo es nuevo, estamos a la espera de tener una gran carrera. Se calcula, unos 7.000 efectivos policiales, unos 8.000 efectivos militares, también habrá guardias privados, voluntarios, que van a estar trabajando para salvaguardar la seguridad".

En lo deportivo, un campeonato de pilotos irregular para la mayoría de los protagonistas tiene al frente al galés Elfyn Evans -Toyota- 176, seguido por el finlandés Kalle Rovanperä -Toyota- 173, Sébastien Ogier -Toyota- y Ott Tänak -Hyundai- 163, como candidatos. A los que se podría sumar un quinto, el actual campeón Thierry Neuville -Hyundai- 125 si logra encarrilar una temporada muy despareja.

Mientras la avanzada de los equipos ya comienza a instalarse en el ''Parque de Servicios'' encarnaceno, con una cálida bienvenida y muchos tramos desconocidos para la mayoría de los participantes, Paraguay es un desafío por descubrir para el WRC y porque no, un escenario perfecto para las sorpresas.

FIA WRC Rally del Paraguay -ronda 10-

Jueves 28 de agosto

08:01 Shakedown, Trinidad (4.92km)

19:00 Cermonia de Largada -Encarnación-

Viernes 29 de agosto

08:03 SS1 Cambyretá 1 (18.70km)

08:51 SS2 Nueva Alborada 1 (19.25km)

09:47 SS3 Yerbatera 1 (30.0km)

10:47 SS4 Autódromo 1 (2.50km)

??? 11:57 Service A, Encarnación (40 mins)

13:20 SS5 Cambyretá 2 (18.70km)

14:08 SS6 Nueva Alborada 2 (19.25km)

15:03 SS7 Yerbatera 2 (30.0km)

16:44 SS8 Autódromo 2 (2.50km)

??? 17:34 Flexi Service B, Encarnación (45 mins)

Sábado 30 de agosto

08:05 SS9 Carmen del Paraná 1 (18.67km)

09:08 SS10 Artigas 1 (23.14km)

10:21 SS11 Cantera 1 (13.74km)

11:35 SS12 Autódromo 3 (2.50km)

??? 12:35 Service C, Encarnación (40 mins)

14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km)

15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km)

16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km)

??? 17:36 Flexi Service D, Encarnación (45 mins)

Domingo 31 de agosto

08:29 SS16 Bella Vista 1 (21.86km)

10:05 SS17 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18.15km)

11:02 SS18 Bella Vista 2 (21.86km)

13:15 SS19 Misión Jesuítica Trinidad 2 (18.15km)

?? 13:35 Podio, Misiones Jesuíticas Trinidad

Cadena 3 Motor. Redacción: Marcelo Cammisa, con datos y fotografías de WRC.com y ''La Deportiva'' de Paraguay.