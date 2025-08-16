En vivo

Wolverhampton homenajeó a Diogo Jota en su partido ante Manchester City

Los "Lobos" homenajearon al portugués, quien fue figura en su paso por la institución y llegó a lograr el ascenso.

16/08/2025 | 21:37Redacción Cadena 3

FOTO: Wolverhampton recordó a Diogo Jota en su duelo ante Manchester City en la Premier League.

Wolverhampton, primer equipo de la Premier League en donde jugó Diogo Jota, le rindió homenaje al portugués que falleció en un accidente de tránsito en España junto a su hermano André Silva.

Jota fue homenajeado por la afición de los “Lobos” antes del partido frente a Manchester City, donde en las tribunas se desplegó una gigantesca bandera con su rostro y la frase “We’ll remember you when you walk in fields of gold” (“Te recordaremos cuando camines los campos de oro”).

El portugués había llegado a Inglaterra con apenas 21 años, cedido por el Atlético Madrid y se convirtió en figura del Wolverhampton bajo la conducción de Nuno Espírito Santo. Integró un plantel plagado de portugueses que marcó una época, consiguiendo el ascenso a la Premier League y consolidando al club en la máxima categoría.

Sus números en la institución fueron de 131 partidos, 44 goles y 19 asistencias en tres temporadas que lo proyectaron hacia la elite mundial.

Además, los hinchas corearon su nombre y se unieron en un minuto de aplausos que superó la formalidad del minuto de silencio que dispuso la Premier League en todos los estadios.

En cuanto al duelo, terminó con victoria para el equipo de Pep Guardiola, pero el resultado quedó en un segundo plano frente a la emoción del tributo hacia Jota.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebró en el partido de Wolverhampton contra Manchester City? Se realizó un homenaje a Diogo Jota.

¿Quién fue Diogo Jota? Fue un futbolista portugués que destacó en Wolverhampton.

¿Cómo lo recordaron los aficionados? Con una bandera y aplausos en lugar de un minuto de silencio.

¿Cuál fue el resultado del partido? Victoria para el equipo de Pep Guardiola.

¿Qué repercusión tuvieron las estadísticas de Jota en el club? Registró 131 partidos, 44 goles y 19 asistencias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

