Video: la maniobra de Colapinto que compite por el mejor adelantamiento del mes

Una maniobra del argentino Franco Colapinto fue elegida por la Fórmula 1 para competir por el premio al mejor adelantamiento del mes de octubre.

Se trata de un sobrepaso que realizó durante el GP de Estados Unidos, para superar al español Fernando Alonso, de Aston Martin.

En dicha carrera, Colapinto redondeó una muy buena actuación y terminó décimo (sumó un punto), luego de largar en la decimoquinta posición.

Todo aquel que quiera votar, podrá hacerlo con un click acá.

Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Lando Norris en el GP de Estados Unidos

Esteban Ocon en el Sprint race de Estados Unidos

Watches the battle, picks his moment, takes both places ??



That's how it's done, @OconEsteban ??#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/aq9lm6LpIC