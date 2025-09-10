Venezuela echó a Fernando Batista tras no clasificar al Mundial 2026

El entrenador argentino Fernando Batista dejó de ser este miércoles director técnico de la Selección de Venezuela luego de no clasificar al Mundial 2026 tras la derrota ante Colombia por 6-3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

A través de un comunicado en redes sociales, La Vinotinto informó la decisión de ponerle fin al vínculo contractual con el “Bocha”.

El combinado venezolano llegaba con claras chances de meterse en el Repechaje para la próxima Copa del Mundo, pero la caída ante los “Cafeteros” y la victoria de Bolivia por 1-0 como local ante Brasil, con un polémico penal, los privaron de disputar la próxima cita mundialista que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

“La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informa a la opinión pública que, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, Fernando “Bocha” Batista ha sido cesado en sus funciones como director técnico de la Selección Nacional Absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”, comenzó el escrito.

A su vez, el comunicado expone que “la decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. No obstante, el mismo establece que “bajo el mando de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

En paralelo, la interrupción del contrato del DT albiceleste se dio luego de las declaraciones de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien exigió "una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto", en declaraciones para un canal estatal.

Por último, a Batista se lo vio afectado en la conferencia de prensa tras la contundente derrota ante el conjunto colombiano. “Es un momento muy duro, muy difícil. Estábamos detrás de un sueño y no pudo ser. Lo intentamos hasta el final. En los próximos días, con más calma, haremos un análisis. Solo quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano”, soltó el ex defensor.

Y sorprendió a todos cuando decidió dar la misma por terminada de manera rotunda. “Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre me trataron bien. Hoy no estoy para un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no se pudo. Buenas noches”, dijo y se retiró de la sala dejando a los periodistas sin posibilidad de repreguntar.