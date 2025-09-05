Vélez se enfrenta a Central Córdoba en la Supercopa Argentina 2025: horarios y formaciones

Vélez y Central Córdoba chocan este sábado en el marco de la Supercopa Argentina 2025.

El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por ESPN y Disney+.

Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.

Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título en Primera División.

Probables formaciones de Vélez vs Central Córdoba

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza o Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy, Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.

Cómo ver en vivo Vélez vs Central Córdoba

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.