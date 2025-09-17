VAR La Academia: las cámaras salvaron a Racing y cortaron una década de fallos arbitrales

La victoria de Racing Club por 1-0 sobre Vélez Sarsfield en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores fue mucho más que un paso clave hacia las semifinales. Para los hinchas de la Academia, la noche en el José Amalfitani significó, sobre todo, el fin de una larga historia de injusticias arbitrales en el certamen continental. Esta vez, el VAR fue un aliado de la justicia y no un verdugo.

El partido estuvo cargado de polémicas, pero a diferencia de otras ocasiones, la tecnología intervino para corregir y validar decisiones clave. El VAR, a cargo del brasileño Rodolpfho Toski, anuló correctamente un gol de Aarón Quirós para Vélez porque la pelota había salido en el córner previo y también revirtió acertadamente una tarjeta roja a Juan Ignacio Nardoni. Según supo Noticias Argentinas, la sensación en el mundo académico es que estas decisiones, validadas por el ex árbitro Miguel Scime, marcan un punto de inflexión y cortan una racha de casi una década de fallos adversos en instancias decisivas.

Una década de fallos adversos en la Copa

La sensación de "justicia" que celebran los hinchas de Racing se fundamenta en una serie de polémicas que marcaron su historia reciente en la Copa Libertadores, entre las que se destacan:

Libertadores 2015: La injusta expulsión de Luciano Lollo contra Guaraní de Paraguay en cuartos de final, un fallo que "rompió la serie" y condicionó la eliminación del equipo de Diego Cocca.

Libertadores 2016: Un gol mal anulado a Leandro Grimi contra Atlético Mineiro, que con el resultado a favor le hubiera dado la clasificación a la siguiente fase.

Libertadores 2018: Un gol anulado a Gustavo Bou contra River Plate por una posición adelantada y/o falta inexistente que también perjudicó al equipo.

El gol de Adrián "Maravilla" Martínez y las atajadas de Facundo Cambeses le dieron a Racing una ventaja crucial para la vuelta en el Cilindro. Sin embargo, para muchos, la verdadera victoria de la noche fue sentir que, por primera vez en mucho tiempo, las decisiones arbitrales, respaldadas por la tecnología, estuvieron a la altura de las circunstancias, terminando con años de frustración y la sensación de haber sido "despojados" en la Copa.