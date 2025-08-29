FOTO: Valencia goleó al Getafe y se acerca a la zona de copas internacionales en LaLiga.

El Valencia se impuso por 3 a 0 ante el Getafe en Mestalla con un triunfo contundente que dejó a su gente ilusionada con pelear en los puestos de copas internacionales, en el marco de la tercera fecha de LaLiga.

Con goles de Mouctar Diakhaby, Arnaut Danjuma y Hugo Duro, el equipo de Carlos Corberán selló una victoria que mostró tanto eficacia ofensiva como solidez defensiva frente a un rival que había conseguido dos victorias en este inicio del torneo.

Valencia golpeó primero a los 30 minutos del primer tiempo, un córner ejecutado por Luis Rioja encontró a Diakhaby, que ganó en el aire y definió con un cabezazo potente para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, los locales fueron letales, ya que Danjuma amplió la ventaja a los 9 minutos con una gran jugada individual, encarando hacia el centro y definiendo al segundo palo. El Getafe intentó reaccionar con Borja Mayoral y Chrisantus Uche como referencias en ataque, pero se encontró con un inspirado Julen Agirrezabala, que sacó varias pelotas clave y mantuvo su arco en cero.

El Valencia terminó de sellar su victoria luego de una contra que terminó en los pies de Hugo Duro, que no perdonó dentro del área y convirtió el 3 a 0 definitivo.

Con el triunfo, el equipo local sumó cuatro puntos y quedó octavo, mientras que Getafe se mantiene con seis unidades y se ubica en la quinta posición.

Por otro lado, el Elche cosechó un triunfo de local por 2 a 0 ante Levante e ilusiona a todos sus hinchas tras su regreso a la máxima categoría.

El mediocampista Rodrigo Mendoza y el delantero Rafa Mir fueron los autores de los goles ante el conjunto de Valencia.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Eder Sarabia se mostró dominante, mientras el Levante, incómodo y superado, apenas pudo responder con un disparo desviado del delantero Iván Romero.

El primer tiempo tuvo emoción sobre el cierre, cuando a Mir le anularon un gol por una falta previa para el equipo local y el delantero Carlos Álvarez estrelló un remate en el travesaño que pudo ser el primero de la visita.

La segunda parte fue determinante, donde el Elche salió con intensidad y encontró en cuestión de minutos la efectividad que había faltado en el arranque. Mir abrió el marcador con una gran definición, tras una asistencia del uruguayo Álvaro Rodríguez.

El tanto desmoronó al Levante y abrió el camino para que apareciera Mendoza, quien, tras una jugada del defensor Pedro Bigas, el mediocampista se quedó con el balón y definió con clase para sellar el 2 a 0 definitivo.

De esta forma, el Elche se ubica en la sexta posición sumando 5 puntos, mientras que Levante se mantiene en el decimoctavo lugar sin haber logrado conseguir unidades en lo que va de LaLiga.