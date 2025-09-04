Uruguay goleó a Perú por 3 a 0 y aseguró su clasificación directa al Mundial 2026

La Selección uruguaya le ganó a Perú por 3 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Centenario de Montevideo, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas previas al Mundial de 2026.

Los autores de los goles del seleccionado local fueron el delantero Rodrigo Aguirre, el mediocampista Giorgian de Arrascaeta y el atacante Federico Viñas.

Con el triunfo, el seleccionado uruguayo aseguró su clasificación directa al Mundial próximo, ubicándose en el tercer puesto de la zona sudamericana con 27 puntos, mientras que Perú fue eliminado, con 12 puntos y en anteúltima posición.

En la próxima, y última, fecha FIFA, Uruguay deberá visitar a Chile, mientras que Perú será rival de Paraguay, como local. Ambos encuentros se darán el próximo martes 9 de septiembre, a las 20:30 horas (horario argentino).

La primera llegada fue de Uruguay, a los nueve minutos del primer tiempo, con un control dentro del área del volante Giorgian De Arrascaeta, que sacó un derechazo buscando el poste izquierdo del arquero Pedro Gallese, que se fue desviado.

La Selección uruguaya abrió el marcador a los 14 minutos, con una buena jugada individual de De Arrascaeta, que abrió a la derecha para el centro del lateral Guillermo Varela, cabeceado al gol por el delantero Rodrigo Aguirre, con un tiro al primer palo.

Dos minutos más tarde, De Arrascaeta volvió a generar peligro para el local, con un remate bajo desde el borde del área grande que pasó muy cerca del poste izquierdo del guardameta rival.

La primera llegada peruana se dio a los 28 minutos, con un avance por derecha del defensor de Boca Luis Advíncula, quien metió un centro buscapié para el delantero Kevin Quevedo, cuyo remate desde la medialuna del área se fue alto.

A los 36 minutos, Uruguay tuvo una nueva llegada de riesgo por medio de De Arrascaeta, con un remate de rastrón desde la medialuna del área, que se fue pegado al poste derecho de un Gallese inmóvil.

Cuatro minutos después, un disparo desde la medialuna del área del volante Yoshimar Yotun fue desviado por el volante Christofer Gonzáles y se metía por el caño derecho del arquero Sergio Rochet, que metió un manotazo salvador.

Apenas comenzada la segunda parte, a los 10 segundos, un nuevo remate a colocar del volante De Arrascaeta desde el borde del área pasó muy cerca del poste, esta vez del derecho de Gallese.

La visita volvió a llegar a los ocho minutos de la segunda etapa, con un centro desde la derecha de Advíncula que fue cabeceado por el otro lateral, Marcos López, con un frentazo centralizado que pasó apenas por encima del travesaño.

En 12 minutos de la segunda etapa, De Arrascaeta pudo cortar su propia falta de efectividad y convertir el segundo gol de la noche. Luego de un centro desde la derecha, Aguirre bajó la pelota dentro del área para el volante del Flamengo, cuyo remate potente pegó en el travesaño antes de subir al marcador.

A los 24 minutos, un centro rasante desde la derecha del delantero Facundo Pellistri habilitó al volante Rodrigo Bentancur, que quedó mano a mano y sacó un disparo cruzado, contenido de gran manera por Pedro Gallese.

El elenco uruguayo sentenció el triunfo a los 34 minutos del segundo tiempo, con un centro buscapié de Brian Rodríguez que fue empujado al gol por el delantero Federico Viñas.

Síntesis del partido:

Eliminatorias Sudamericanas.

Fecha 17.

Uruguay 3 - 0 Perú.

Estadio: Centenario (Uruguay).

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

VAR: Silvio Trucco (Argentina).

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Erick Noriega, Yoshimar Yotun, Kenji Cabrera; Luis Ramos. DT: Óscar Ibáñez.

Gol en el primer tiempo: 14m. Rodrigo Aguirre (U).

Goles en el segundo tiempo: 12m. Giorgian De Arrascaeta (U), 34m. Federico Viñas (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Sergio Peña por Christofer Gonzáles (P) y Joao Grimaldo por Kenji Cabrera (P); 21m. Jairo Concha por Yoshimar Yotun (P); 24m. Manuel Ugarte por Giorgian De Arrascaeta (U), 29m. Federico Viñas por Rodrigo Aguirre (U), 32m. Rodrigo Zalazar por Facundo Pellistri (U); 36m. José Rivero por Kevin Quevedo (P), 42m. Jesús Pretell por Erick Noriega (P).