Unión de Santa Fe empató 2-2 con Independiente Rivadavia y sigue líder del grupo

Unión de Santa Fe empató 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura y es líder momentáneo con 16 puntos.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, Mauro Pittón en contra abrió la cuenta para la ´Lepra´ a los 12 minutos de juego pero Cristian Tarragona de penal puso el empate a los 42. En el complemento, el paraguayo Iván Villalba anotó en su propia puerta a los 9 minutos y adelantó al ´Tatengue´ pero su compatriota Alex Arce puso el 2-2 definitivo a los 19.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Carol Madelón alcanza lo más alto del Grupo A con 16 puntos, uno por encima de Barracas Central que perdió con Sarmiento y tres por encima de Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield, los únicos que pueden alcanzar a los santafesinos.

En la próxima fecha, Unión visitará a Banfield el viernes a las 19 horas en el estadio Florencio Sola.

Por su parte, los de Alfredo Berti se mantienen en el decimotercer puesto con 9 unidades y sigue sin poder meterse en zona de copas internacionales. En la próxima jornada, Independiente Rivadavia recibirá a Huracán el domingo desde las 18.30 horas en el estadio Bautista Gargantini.

Esta es la síntesis de Unión de Santa Fe e Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Clausura de la Liga Profesional

. Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Novena fecha

. Unión de Santa Fe (2) - Independiente Rivadavia de Mendoza (2)

. Estadio: 15 de Abril, Santa Fe.

. Árbitro: Pablo Echavarría.

. VAR: Leandro Rey Hilfer.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristián Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 12m. Mauro Pittón en contra (I); 42m. Cristián Tarragona (U)

Gol en el segundo tiempo: 9m. Iván Villalba en contra (U); 19m. Alex Arce (I)

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Nicolás Retamar por Leonard Acosta (I), Augusto Solari por Julián Palacios (U) y Rafael Profini por Mauricio Martínez (U); 23m. Mauricio Cardillo por Maximiliano Amarfil (I); 28m. Nicolás Palavecino por Franco Fragapane (U); 35m. Fabrizio Sartori por Matías Fernández (I), Mauro Peinipil por Ezequiel Bonifacio (I) y Pedro Souto por Luciano Gómez (I); 41m. Diego Díaz por Marcelo Estigarribia (U)