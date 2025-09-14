En vivo

Udinese y Milan festejaron por la mínima en una jornada de victorias ajustadas en la Serie A

Con goles de Iker Bravo y Luka Modric, respectivamente, Udinese y Milan se impusieron 1-0 sobre Pisa y Bologna para escalar en la tabla.

14/09/2025 | 21:44Redacción Cadena 3

FOTO: Udinese y Milan festejaron por la mínima en una jornada de victorias ajustadas en la Serie A

El Udinese derrotó 1-0 al Pisa en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Serie A

Tras este triunfo, “Las Cebras” de la ciudad de Údine se quedaron con el tercer lugar de la tabla de posiciones, con 7 unidades. Un escalón por debajo de la Juventus, quien posee 9 puntos. 

El único gol del compromiso llegó de la mano del centro delantero español Iker Bravo, quien disputó su segundo encuentro oficial en el campeonato italiano. 

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el conjunto liderado por el director técnico Kosta Runjaic desplegó una estrategia ofensiva sólida que complicó a las distintas líneas defensivas del Pisa. 

A los 14 minutos, el Udinese concretó el 1-0 en el marcador. El español Iker Bravo aprovechó un error defensivo del Pisa en el área chica y envió la pelota al fondo de la red. 

En el complemento del duelo, “Las Cebras” salieron al terreno de juego con la misma intensidad, pero no concretaron ninguna oportunidad clara para sumar en el tanteador del Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani

El A.C Milan venció 1-0 a Bologna F.C y se quedó con el quinto lugar de la tabla de posiciones. 

El único gol del encuentro fue realizado por el mediocampista croata Luka Modric

En el primer tiempo del partido, ambos equipos mostraron una fuerte estrategia ofensiva que generó un interesante enfrentamiento dinámico, con jugadas colectivas y rápidas que generaron diversas oportunidades claras de gol. 

Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos consiguió defenir de manera adecuada las oportunidades de conversión y se marcharon al vestuario con un frustrante 0-0 en el marcador del San Siro

En el segundo tiempo del compromiso, el Milan regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el resultado final. 

A los 16 minutos, el “Rossoneri” concretó el 1-0 en el marcador que selló el triunfo. Luka Modric ejecutó un disparo potente que sorprendió al arquero polaco Lukasz Skorupski.

En los instantes finales, el Milan continuó insistiendo en el aspecto ofesnivo, pero no encontró otra oportunidad clara para sumar en el tanteador. 

Por otra parte, A.S Roma cayó 1-0 con Torino, Sassuolo derrotó 1-0 a Lazio y Atalanta venció 4-1 a Lecce

Lectura rápida

¿Qué equipos jugaron?
Udinese y Milan enfrentaron a Pisa y Bologna, respectivamente.

¿Cuál fue el resultado de Udinese?
Udinese ganó 1-0 contra Pisa.

¿Quién anotó para Udinese?
El gol fue marcado por Iker Bravo.

¿Qué equipo ganó el otro partido?
Milan venció 1-0 a Bologna.

¿Qué jugador anotó para Milan?
El mediocampista Luka Modric fue el autor del gol.

[Fuente: Noticias Argentinas]

