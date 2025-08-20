Torneo Clausura 2025: ya se conocen las fechas y horarios de todos los partidos de la fecha 7

FOTO: Todo listo para la fecha 7 del Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol ya dio a conocer las fechas y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura, que comenzará el viernes 29 de agosto y concluirá el lunes 1° de septiembre.

Esta fecha será la última antes del parón por fecha FIFA, en la que la Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró el primer puesto y la clasificación al Mundial 2026.

La actividad en el fútbol argentino volverá recién a mediados de septiembre, con la octava fecha.

Los días y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura

Viernes 29/8:

Banfield – Tigre a las 19

Newell´s – Barracas Central a las 19

Instituto de Córdoba – Independiente a las 21:15

Sábado 30/8:

San Lorenzo – Huracán a las 14:30

Central Córdoba (SdE) – Estudiantes de La Plata a las 17

Independiente Rivadavia de Mendoza – Argentinos Juniors a las 17

Sarmiento – Rosario Central a las 19:15

Vélez – Lanús a las 21:30

Domingo 31/8:

Aldosivi – Boca a las 14:30

Talleres de Córdoba – Deportivo Riestra a las 16:45

Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba a las 16:45

River – San Martín de San Juan a las 19:15

Racing – Unión a las 21:15

Lunes 1/9:

Gimnasia y Esgrima La Plata – Atlético Tucumán a las 17

Platense – Godoy Cruz a las 19:15