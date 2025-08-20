Torneo Clausura 2025: ya se conocen las fechas y horarios de todos los partidos de la fecha 7
El campeonato local ya entra en una instancia clave para comenzar a definir los clasificados a los playoffs y a las copas internacionales del año que viene.
20/08/2025 | 12:29Redacción Cadena 3
FOTO: Todo listo para la fecha 7 del Torneo Clausura.
La Liga Profesional de Fútbol ya dio a conocer las fechas y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura, que comenzará el viernes 29 de agosto y concluirá el lunes 1° de septiembre.
Esta fecha será la última antes del parón por fecha FIFA, en la que la Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde ya se aseguró el primer puesto y la clasificación al Mundial 2026.
La actividad en el fútbol argentino volverá recién a mediados de septiembre, con la octava fecha.
Los días y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura
Viernes 29/8:
- Banfield – Tigre a las 19
- Newell´s – Barracas Central a las 19
- Instituto de Córdoba – Independiente a las 21:15
Sábado 30/8:
- San Lorenzo – Huracán a las 14:30
- Central Córdoba (SdE) – Estudiantes de La Plata a las 17
- Independiente Rivadavia de Mendoza – Argentinos Juniors a las 17
- Sarmiento – Rosario Central a las 19:15
- Vélez – Lanús a las 21:30
Domingo 31/8:
- Aldosivi – Boca a las 14:30
- Talleres de Córdoba – Deportivo Riestra a las 16:45
- Defensa y Justicia – Belgrano de Córdoba a las 16:45
- River – San Martín de San Juan a las 19:15
- Racing – Unión a las 21:15
Lunes 1/9:
- Gimnasia y Esgrima La Plata – Atlético Tucumán a las 17
- Platense – Godoy Cruz a las 19:15
Lectura rápida
¿Qué se conoce de la fecha 7 del Torneo Clausura?
Las fechas y horarios fueron comunicados oficialmente por la Liga Profesional de Fútbol.
¿Cuándo comienza la fecha 7?
La fecha 7 comenzará el viernes 29 de agosto y concluirá el lunes 1° de septiembre.
¿Qué sucede después de esta fecha?
Habrá un parón por fecha FIFA antes de la octava fecha, programada para mediados de septiembre.
¿Qué equipos jugarán el lunes 1° de septiembre?
El lunes jugarán Gimnasia y Esgrima La Plata contra Atlético Tucumán y Platense contra Godoy Cruz.
¿Qué importancia tiene esta fecha?
Es la última antes del parón por fecha FIFA y será clave para los clasificados a los playoffs y copas internacionales.
[Fuente: Noticias Argentinas]