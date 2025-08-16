Torneo Clausura 2025: Deportivo Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central

FOTO: Rosario Central y Deportivo Riestra repartieron puntos en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.

El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.

Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.

Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.

Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.