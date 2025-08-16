Torneo Clausura 2025: Deportivo Riestra rescató un empate agónico ante Rosario Central
El “Canalla” se había puesto en ventaja gracias a Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate en tiempo cumplido.
16/08/2025 | 20:37Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario Central y Deportivo Riestra repartieron puntos en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central empató 1-1 ante Deportivo Riestra como local y dejó pasar la oportunidad de tomar el liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura.
El “Canalla” se había puesto en ventaja a los ocho minutos del primer tiempo a través del delantero Alejo Véliz, pero Jonathan Herrera anotó el empate de forma agónica para Deportivo Riestra.
Rosario Central, que está teniendo un gran 2025, había tomado ventaja rápidamente a través de un potente cabezazo de Véliz, luego de un muy buen centro de Ignacio Malcorra.
Parecía que los dirigidos por Ariel Holan se iban a llevar una victoria que les hubiese permitido superar a River y tomar el liderazgo en la Zona B con nueve puntos (aunque el “Millonario” tiene un partido menos). Sin embargo, Deportivo Riestra amargó la fiesta en el Gigante de Arroyito con un gol de penal a los 48 minutos del segundo tiempo.
Este importante punto le permitió a Deportivo Riestra alcanzar los siete puntos (al igual que el “Canalla”), para quedar quinto en la Zona B.
En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Newell´s en el clásico rosarino, mientras que Deportivo Riestra también será local, pero frente a Sarmiento de Junín.
Lectura rápida
¿Cuándo se enfrentaron Rosario Central y Deportivo Riestra?
El partido se disputó el sábado 16 de agosto de 2025.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el Gigante de Arroyito.
¿Quién anotó primero en el partido?
Alejo Véliz anotó el primer gol para Rosario Central.
¿Cómo terminó el partido?
El partido finalizó 1-1, con un gol de Jonathan Herrera para Deportivo Riestra en el final del segundo tiempo.
¿Qué implicaciones tuvo el resultado?
El empate afectó las posibilidades de Rosario Central de liderar la Zona B del Torneo Clausura.
[Fuente: Noticias Argentinas]