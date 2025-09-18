Todo lo que tenés que saber sobre la Laver Cup 2025: horarios y más
Este viernes se pondrá en marcha una nueva edición del torneo que fue creado por Roger Federer.
FOTO: Este viernes comenzará la edición 2025 de la Laver Cup.
La edición 2025 de la Laver Cup comenzará este viernes y se llevará a cabo en el Chase Stadium de San Francisco, donde se enfrentarán los representantes del equipo de Europa con el de Resto del Mundo.
La primera vez que se disputó este torneo exhibición fue en 2017 y el dominio en el historial fue siempre para el equipo de Europa, que ganó cinco ediciones contra solo dos para Resto del Mundo.
Este torneo cuenta con un peculiar formato, ya que se disputan cuatro partidos cada día y todos ellos tienen un valor diferente en el sistema de puntuación. Los del viernes valen un punto, los del sábado dos y los del domingo tres.
Los representantes de cada equipo
- Equipo de Europa: Carlos Alcaraz (1°), Alexander Zverev (3°), Holger Rune (11°), Casper Ruud (12°), Jakub Mensik (17°) y Flavio Cobolli (25°). Capitán: Yannick Noah.
- Equipo de Resto del Mundo: Taylor Fritz (5°), Alex de Miñaur (8°), Francisco Cerúndolo (21°), Alex Michelsen (32°), Joao Fonseca (42°) y Reilly Opelka (62°). Capitán: Andre Agassi.
Historial
- 2017: Europa 15 – 9 Resto del Mundo
- 2018: Europa 13 – 8 Resto del Mundo
- 2019: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
- 2021: Europa 14 – 1 Resto del Mundo
- 2022: Europa 8 – 13 Resto del Mundo
- 2023: Europa 2 – 13 Resto del Mundo
- 2024: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
Cronograma para la edición 2025 (horarios de Argentina)
- Viernes 19: single 1 a las 17, single 2 a continuación, single 3 a las 23 y dobles a continuación.
- Sábado 20: single 1 a las 17, single 2 a continuación, single 3 a las 23 y dobles a continuación.
- Domingo 21: dobles a las 16, single 1 a continuación, single 2 a continuación y single 3 a continuación (en caso de ser necesarios).
