Tadej Pogacar se consagró campeón del Tour de Francia por cuarta vez

Tadej Pogacar ganó su cuarto título del Tour de Francia por un margen cómodo después de la etapa final del domingo.

El ciclista esloveno de 26 años ganó el año pasado y en 2020 y 2021.

El dos veces campeón del Tour, Jonas Vinegaard, terminó la carrera detrás de Pogacar en segundo lugar y Florian Lipowitz fue tercero.

