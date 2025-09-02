En vivo

Se definen los primeros semifinalistas del US Open

Alcaraz se enfrentará con Lehecka, mientras que Djokovic se las verá con Fritz.

02/09/2025 | 09:03Redacción Cadena 3

FOTO: Alcaraz quiere seguir avanzando en el US Open.

Los cuartos de final del US Open se pondrán en marcha este martes, con la posibilidad de que se confirme un nuevo cruce entre el español Carlos Alcaraz (2°) y el serbio Novak Djokovic (7°) en las semifinales.

En el primer turno de la jornada, Alcaraz tendrá un peligroso cruce con el checo Jiri Lehecka (20°). El español de solo 22 años va en busca de su sexto título de Grand Slam y el segundo en el US Open, donde levantó el trofeo en 2022.

En su camino hasta los cuartos de final, Alcaraz demostró un nivel altísimo, sin perder sets en el camino, mientras que Lehecka se vio beneficiado por los candidatos que quedaron eliminados en su lado del cuadro y aprovechó la oportunidad.

El encuentro entre Alcaraz y Lehecka está programado para las 13:40 (hora de Argentina).

Más tarde, a las 21:10, será el plato fuerte de la jornada, ya que Djokovic tendrá un durísimo enfrentamiento con el local Fritz.

Djokovic, el más ganador en la historia del tenis, quiere conquistar su vigésimo quinto título de Grand Slam, aunque en los dos últimos años no le pudo oponer pelea a Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, quienes se repartieron los últimos siete de estos torneos.

Del otro lado estará Fritz, quien tiene la pesadísima mochila de cortar con la sequía de 22 años sin estadounidenses ganando este Grand Slam. El último en conseguirlo fue Andy Roddick, en el 2003.

Lectura rápida

¿Qué evento se desarrolla? Los cuartos de final del US Open.

¿Quiénes compiten en los cuartos de final? Carlos Alcaraz contra Jiri Lehecka y Novak Djokovic contra Fritz.

¿Cuándo se llevan a cabo los partidos? El 2 de septiembre de 2025.

¿Dónde se está jugando el US Open? En Nueva York, Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo de los jugadores? Alcanzar las semifinales y luchar por el título de Grand Slam.

[Fuente: Noticias Argentinas]

