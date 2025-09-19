Riestra venció a Gimnasia y es líder del Grupo B en el Torneo Clausura

Deportivo Riestra venció como local a Gimnasia por 1 a 0 y quedó como único líder del Grupo B en el inicio de la novena fecha del Torneo Clausura.

Con el único tanto de Milton Céliz a los nueve minutos del segundo tiempo, Riestra superó por un punto (19) a River, que tiene 18 unidades, para ser el líder absoluto del campeonato y además, lleva más de un año y medio invicto en el estadio Guillermo Laza.