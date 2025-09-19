En vivo

Riestra venció a Gimnasia y es líder del Grupo B en el Torneo Clausura

Fue por 1 a 0 como local y sigue invicto en el Bajo Flores.

19/09/2025 | 19:09Redacción Cadena 3

FOTO: Festejo del gol de Milton Céliz.

Deportivo Riestra venció como local a Gimnasia por 1 a 0 y quedó como único líder del Grupo B en el inicio de la novena fecha del Torneo Clausura.

Con el único tanto de Milton Céliz a los nueve minutos del segundo tiempo, Riestra superó por un punto (19) a River, que tiene 18 unidades, para ser el líder absoluto del campeonato y además, lleva más de un año y medio invicto en el estadio Guillermo Laza.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Deportivo Riestra ganó el partido.

¿Cuál fue el marcador final?
El marcador final fue 1 a 0.

¿Qué jugador anotó el gol?
El gol fue anotado por Milton Céliz.

¿Desde cuándo está invicto Riestra en su estadio?
Riestra está invicto en el estadio Guillermo Laza desde hace más de un año y medio.

¿Qué posición ocupa Riestra en el torneo?
Riestra es el único líder del Grupo B.

[Fuente: Noticias Argentinas]

