Qué selecciones sudamericanas hubiesen clasificado al Mundial 2026 con el antiguo formato: hay una sorpresa

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 concluyeron este martes en una jornada que contó con cinco partidos, aunque careció del suspenso que caracterizó a las últimas ediciones.

Esto se debe al aumento de 32 a 48 selecciones para el Mundial del año que viene, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Fue por esta razón que los clasificados de Sudamérica pasaron de cuatro a seis, mientras que Bolivia disputará el Repechaje por haber finalizado séptimo.

De esta manera, los clasificados por Sudamérica al Mundial 2026 fueron Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, mientras que Bolivia tendrá que jugar el Repechaje. Los únicos eliminados fueron Venezuela, que perdió sus chances en la última fecha al caer 6-3 frente a Colombia, además de Perú y Chile, con espantosas actuaciones a lo largo de todas estas Eliminatorias.

Pero todo hubiese sido muy diferente con el antiguo formato, que le daba la clasificación a los primeros cuatro y la posibilidad de disputar el Repechaje al quinto.

En ese caso, los clasificados al Mundial 2026 hubiesen sido la Selección argentina, que terminó primera, y sus pares de Ecuador, Colombia y Uruguay. Brasil, por su parte, habría tenido que disputar el Repechaje ya que terminó quinto con solo 28 puntos tras caer en la última fecha ante Bolivia, con la seria posibilidad de perderse una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Por último, hubiesen quedado eliminados Paraguay, Bolivia, Venezuela, Perú y Chile.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 corren el riesgo de ser incluso menos emocionantes que estas últimas, ya que la Argentina, Uruguay y Paraguay podrían clasificar directamente por ser sede de los partidos inaugurales.