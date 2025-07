"Que asco Boca", la picante historia de un familiar de Milton Delgado

El presente de Boca es un hervidero y no solo por los malos resultados. A la racha de nueve partidos sin ganar y el empate frustrante ante Unión, se suma ahora un escándalo extradeportivo que expone la tensión dentro y fuera del vestuario.

El hermano de Milton Delgado, juvenil surgido del club y recientemente relegado en la consideración del cuerpo técnico, estalló en redes sociales con un mensaje cargado de bronca y desilusión: “Qué asco BOCA. Mucha impotencia me da por los jugadores sin sangre que no sienten la camiseta, que no son hinchas de Boca. Asco de equipo. Vergüenza la dirigencia, están arruinando un club grande.”

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mensaje, que rápidamente se viralizó entre hinchas, puso en evidencia el malestar del entorno del jugador, que venía de ser titular en varios encuentros y que, con la llegada de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo.

Detrás del enojo hay algo más que fútbol: en los pasillos del club se rumorea que su exclusión podría estar vinculada a cuestiones contractuales y de representación, un conflicto silencioso que ya afectó a otros juveniles en el pasado.

Delgado, que había sido una de las gratas apariciones del último año y era considerado una pieza clave para el futuro mediocampo “Xeneize”, hoy corre muy de atrás.

El regreso de Leandro Paredes, sumado a Ander Herrera, Williams Alarcón y Rodrigo Battaglia, lo empujaron fuera del radar y su salida a préstamo es una posibilidad cada vez más concreta.

Mientras Boca no encuentra el rumbo en la cancha, las tensiones internas comienzan a estallar públicamente. El mensaje del hermano de Delgado puede ser solo la punta del iceberg en un escenario donde las decisiones deportivas parecen mezclarse con intereses que van más allá del verde césped.