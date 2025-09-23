FOTO: Puerto Nuevo cayó en la final por la permanencia y deberá jugar la Promoción.

Central Ballester logró cortar una racha de 16 partidos sin ganar en el momento más importante de la temporada. El “Canalla” venció 2-0 a Puerto Nuevo en el estadio de El Porvenir, en el partido por el repechaje de la Primera C, y aseguró su lugar en la categoría para el próximo año.

Los goles del encuentro fueron obra de Tobías Sarmiento y Maximiliano Maciel y el equipo dirigido por la dupla Zurita-Caldas se mostró superior generando las situaciones más claras de peligro.

La apertura del marcador llegó a los 41 minutos de la primera mitad, cuando Nicolás Álvarez envió un centro que Sarmiento conectó de gran manera para poner el 1-0.

En la segunda parte, Puerto Nuevo salió a buscar el empate pero no tuvo claridad en ataque. Central Ballester, en cambio, siguió dominando y a los 49 minutos Maciel aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-0 que sentenció la historia.

De esta manera, Central Ballester respira y ahora pondrá la cabeza en el reducido por el último cupo a la Copa Argentina, donde enfrentará a Claypole el lunes 29 de septiembre a las 15:30.

Puerto Nuevo, en cambio, deberá esperar al ganador del Promocional Amateur y jugar una serie de promoción en busca de mantener la categoría. De perderla, quedará desafiliado de la AFA por un año.

Por el lado de la última categoría de AFA, el torneo está dividido en dos grupos. En la Zona A, Ezeiza es el que lidera la tabla con 19 unidades y atrás le sigue S.A.T con un punto menos, donde a falta de una fecha se definirá entre ellos el campeón de zona.

En el otro grupo, ocurre una situación similar, ya que se encuentra primero Barrancas con 18 puntos y le sigue Deportivo Metalúrgico con 17 y son los únicos que tienen chances.

Entre estos cuatro equipos se definirán quienes van a disputar la final del Promocional Amateur y el ganador será el que enfrente a Puerto Nuevo.