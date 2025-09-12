Primera Nacional: Estudiantes de Buenos Aires recibe a Defensores Unidos casi condenado

Estudiantes de Buenos Aires recibirá este sábado, por la trigésimo primera fecha de la Primera Nacional, a Defensores Unidos, equipo que está prácticamente condenado al descenso.

El encuentro, que está programado para las 15:30, será uno de los primeros que se disputará en esta fecha, ya que a la misma hora Defensores de Belgrano recibirá a Chaco For Ever.

Estudiantes de Buenos Aires llega a esta fecha con 49 puntos y en la quinta posición de la Zona B, por lo que estaría clasificando cómodamente al Reducido.

Si bien un triunfo lo dejaría a cuatro puntos del líder, que es Gimnasia de Mendoza, no la tiene nada fácil en su objetivo de meterse directamente en la gran final por el ascenso.

En la última fecha, los dirigidos por Juan Sara le ganaron 2-0 como locales a Nueva Chicago.

Defensores Unidos, por su parte, tiene un presente totalmente diferente, ya que está penúltimo en la Zona B con solo 19 puntos y un resultado adverso podría condenarlos al descenso a falta de tres fechas para que termine el torneo.

Para evitar perder la categoría, tendrían que descontarle nueve puntos a Colón de Santa Fe, con solo 12 por disputar.

Los otros dos partidos de este sábado se llevarán a cabo a las 16:30 y serán: Deportivo Morón – Temperley y Gimnasia y Tiro de Salta – Arsenal.

En lo que respecta a la lucha por el ascenso, Deportivo Madryn lidera en la Zona A con 53 puntos, aunque es seguido de cerca por Atlanta, que tiene 51.

Por otra parte, en la Zona B el puntero es Gimnasia de Mendoza, con 56 unidades, mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy (54), Deportivo Morón (53) y Estudiantes de Río Cuarto (53) están a la expectativa.

El cronograma y horarios de la fecha 31 de la Primera Nacional

Sábado 13/9:

Estudiantes de Buenos Aires – Defensores Unidos a las 15:30

– a las 15:30 Defensores de Belgrano – Chaco For Ever a las 15:30

– a las 15:30 Deportivo Morón – Temperley a las 16:30

– a las 16:30 Gimnasia y Tiro de Salta – Arsenal a las 16:30

Domingo 14/9:

Los Andes – Almagro a las 13:05

– a las 13:05 Nueva Chicago – Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 13:30

– a las 13:30 Tristán Suárez – Colegiales a las 15

– a las 15 Ferro – San Miguel a las 15:30

– a las 15:30 Talleres de Remedios de Escalada – Colón de Santa Fe a las 15:30

– a las 15:30 Chacarita – Almirante Brown a las 15:30

– a las 15:30 San Telmo – Central Norte a las 15:30

– a las 15:30 Deportivo Maipú – All Boys a las 16

– a las 16 Güemes de Santiago del Estero – Racing de Córdoba a las 16

– a las 16 Patronato – Quilmes a las 16

– a las 16 Deportivo Madrin – Alvarado a las 16:30

– a las 16:30 Estudiantes de Río Cuarto – Mitre de Santiago del Estero a las 19

– a las 19 San Martín de Tucumán – Atlanta a las 20

Lunes 15/9:

Agropecuario – Gimnasia de Mendoza a las 15:30