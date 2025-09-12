En vivo

Deportes

Primera Nacional: Estudiantes de Buenos Aires recibe a Defensores Unidos casi condenado

Este sábado se pondrá en marcha la fecha 31 de la Primera Nacional. Estudiantes busca afianzarse en el Reducido mientras Defensores Unidos lucha por evitar el descenso.

12/09/2025 | 10:20Redacción Cadena 3

FOTO: Defensores Unidos ya no tiene margen de error.

Estudiantes de Buenos Aires recibirá este sábado, por la trigésimo primera fecha de la Primera Nacional, a Defensores Unidos, equipo que está prácticamente condenado al descenso.

El encuentro, que está programado para las 15:30, será uno de los primeros que se disputará en esta fecha, ya que a la misma hora Defensores de Belgrano recibirá a Chaco For Ever.

Estudiantes de Buenos Aires llega a esta fecha con 49 puntos y en la quinta posición de la Zona B, por lo que estaría clasificando cómodamente al Reducido.

Si bien un triunfo lo dejaría a cuatro puntos del líder, que es Gimnasia de Mendoza, no la tiene nada fácil en su objetivo de meterse directamente en la gran final por el ascenso.

En la última fecha, los dirigidos por Juan Sara le ganaron 2-0 como locales a Nueva Chicago.

Defensores Unidos, por su parte, tiene un presente totalmente diferente, ya que está penúltimo en la Zona B con solo 19 puntos y un resultado adverso podría condenarlos al descenso a falta de tres fechas para que termine el torneo.

Para evitar perder la categoría, tendrían que descontarle nueve puntos a Colón de Santa Fe, con solo 12 por disputar.

Los otros dos partidos de este sábado se llevarán a cabo a las 16:30 y serán: Deportivo MorónTemperley y Gimnasia y Tiro de SaltaArsenal.

En lo que respecta a la lucha por el ascenso, Deportivo Madryn lidera en la Zona A con 53 puntos, aunque es seguido de cerca por Atlanta, que tiene 51.

Por otra parte, en la Zona B el puntero es Gimnasia de Mendoza, con 56 unidades, mientras que Gimnasia y Esgrima de Jujuy (54), Deportivo Morón (53) y Estudiantes de Río Cuarto (53) están a la expectativa.

El cronograma y horarios de la fecha 31 de la Primera Nacional

Sábado 13/9:

  • Estudiantes de Buenos AiresDefensores Unidos a las 15:30
  • Defensores de BelgranoChaco For Ever a las 15:30
  • Deportivo MorónTemperley a las 16:30
  • Gimnasia y Tiro de SaltaArsenal a las 16:30

Domingo 14/9:

  • Los AndesAlmagro a las 13:05
  • Nueva ChicagoGimnasia y Esgrima de Jujuy a las 13:30
  • Tristán SuárezColegiales a las 15
  • FerroSan Miguel a las 15:30
  • Talleres de Remedios de EscaladaColón de Santa Fe a las 15:30
  • ChacaritaAlmirante Brown a las 15:30
  • San TelmoCentral Norte a las 15:30
  • Deportivo MaipúAll Boys a las 16
  • Güemes de Santiago del EsteroRacing de Córdoba a las 16
  • PatronatoQuilmes a las 16
  • Deportivo MadrinAlvarado a las 16:30
  • Estudiantes de Río CuartoMitre de Santiago del Estero a las 19
  • San Martín de TucumánAtlanta a las 20

Lunes 15/9:

  • AgropecuarioGimnasia de Mendoza a las 15:30

Lectura rápida

¿Qué partido se juega este sábado? Estudiantes de Buenos Aires enfrenta a Defensores Unidos por la fecha 31 de la Primera Nacional.

¿A qué hora se juega el encuentro? El partido comenzará a las 15:30.

¿Cuál es la situación de Estudiantes de Buenos Aires? Llega con 49 puntos y está en zona de clasificación al Reducido.

¿Cómo le va a Defensores Unidos? Está penúltimo en la tabla con 19 puntos y necesita una victoria para evitar el descenso.

¿Cuáles son los partidos destacados del sábado? Estudiantes se enfrenta a Defensores y Defensores de Belgrano juega contra Chaco For Ever.

[Fuente: Noticias Argentinas]

